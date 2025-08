Nissan preist Micra in England ein

Die 22.995 Pfund entsprechen derzeit umgerechnet etwa 26.500 Euro. Damit liegt der Basispreis des neuen Micra (hier alle Infos zu dem E-Kleinwagen) in England exakt auf dem Niveau des Technik-Spenders Renault 5 E-Tech Electric. Im Vereinigten Königreich startet der Renault-Kleinwagen auf Basis der Plattform AmpR Small (früher: CMF-BEV) ebenfalls bei 22.995 Pfund. Dafür gibt es die 90 kW starke Variante mit der 40-kWh-Batterie in der „Evolution“-Ausstattung.

Bei Nissan unterscheidet sich zwar die Aufpreis-Logik bei den Ausstattungen leicht, aber nicht grundlegend. Für die 22.995 Pfund gibt es auch hier das 40-kWh-Modell in der „Engage“-Ausstattung, wie der Basis-Trim bei den Japanern genannt wird. Mit dem 52-kWh-Akku ist diese Ausstattung nicht erhältlich, die gibt es erst am dem mittleren Level „Advanced“ – für 24.995 Pfund mit dem kleinen und 26.995 Pfund mit dem großen Akku. Die Top-Ausstattung „Evolve“ gibt es wiederum nur mit dem großen Akku ab 29.865 Pfund.

40 kWh 52 kWh Evolution 22.995 £ – Advanced 24.995 £ 26.995 £ Evolve – 29.865 £

Es ist nicht garantiert, aber naheliegend, dass sich Nissan Deutschland für eine ganz ähnliche Kombination aus Antrieben und Ausstattungen entscheidet. Sollten auch in Deutschland der Renault 5 und der Nissan Micra gleich viel kosten, würde der Micra hierzulande bei 27.900 Euro mit der 40-kWh-Batterie starten. Renault hat für seinen E-Kleinwagen noch eine Variante mit einem nur 70 kW starken Antrieb für 24.900 Euro angekündigt. Ob Nissan diesen Antrieb ebenfalls übernimmt oder erst bei 90 kW startet, ist noch nicht bekannt.

Wichtig im Vereinigten Königreich: Nissan geht davon aus, dass der bei Renault in Frankreich gebaute Micra für den britischen Electric Car Grant in Höhe von 1.500 Pfund qualifiziert sein wird – final steht das noch nicht fest, das muss laut der Mitteilung erst noch vom Office of Zero Emission Vehicles bestätigt werden. Die genannten Preise sind exklusive dieser potenziellen Förderung.

„Der Micra ist das erste von vier neuen vollelektrischen Modellen in der Nissan-Produktpalette, und wir freuen uns sehr, dass wir ihn zu einem so wettbewerbsfähigen Preis anbieten können“, sagt James Taylor, Managing Director von Nissan GB. „Der Micra ist ein strategisches Schlüsselmodell für Nissan, und aufgrund der positiven Kritiken, des aufregenden Designs, des attraktiven Preises und des klassenführenden Produkts freue ich mich darauf, bald viele neue Micras auf den Straßen zu sehen.“

Micra 40 kWh Micra 52 kWh Antrieb FWD FWD Leistung 90 kW 110 kW Drehmoment 225 Nm 245 Nm Beschleunigung 9,0 s 8,0 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h 150 km/h WLTP–Reichweite 310 km 408 km Batteriekapazität 40 kWh 52 kWh Ladeleistung DC 80 kW 100 kW Ladezeit DC 15-80% 30 min 30 min Preis – –

uk.nissannews.com