P.B. Balaji wird neuer JLR-CEO

Vergangene Woche wurde rund um die Halbjahreszahlen von JLR verkündet, dass CEO Adrian Mardell nach rund drei Jahren auf dem Chefposten in Ruhestand gehen wolle. Ein exakter Zeitpunkt des Ausscheidens von Mardell wurde da noch nicht genannt.

Das ist auch jetzt noch offen, obwohl nun ein Nachfolger gefunden ist. P.B. Balaji ist seit November 2017 als Group Chief Financial Officer der Tata Motors Group tätig und übernimmt zum November 2025 als JLR-CEO. Ob Mardell dann Ende Oktober in den Ruhestand geht oder es noch eine Übergabe-Phase an Balaji gibt, wird noch nicht bestätigt.

JLR bezeichnet Balaji als „angesehene globale Führungspersönlichkeit mit 32 Jahren Erfahrung in der Automobil- und Konsumgüterindustrie in den Bereichen Finanzen und Lieferkette“. Tatsächlich hat der studierte Maschinenbauer mit einem zusätzlichem Post Graduate Diploma in Management über die Jahre zahlreiche Teams in Asien und auch Europa geleitet. Er sei „eng mit der erfolgreichen Transformation der Tata Motors Group verbunden“, heißt es in der Mitteilung.

Ganz ähnlich ist der Name Mardell mit der Transformation von JLR verbunden: Unter seiner Regie schaffte der britische Hersteller seinen höchsten Gewinn seit zehn Jahren, baute massiv Schulden ab – und führte vor kurzem ein umstrittenes Rebranding der Marke Jaguar durch. „Diese drei Jahre waren ein großes Privileg. Gemeinsam mit der hervorragenden JLR-Belegschaft haben wir die Position von JLR in der Automobilindustrie in einer Zeit des Wandels gefestigt“, sagt Mardell. „Ich möchte allen bei JLR und der erweiterten Tata-Gruppe danken und wünsche Balaji viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“

Der künftige CEO Balaji bezeichnet es als „Ehre, dieses unglaubliche Unternehmen zu leiten“. „In den vergangenen acht Jahren habe ich dieses Unternehmen und seine namhaften globalen Marken kennen und lieben gelernt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team das Unternehmen zu weiteren Erfolgen zu führen. Ich danke Adrian für seinen großen Beitrag und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft“, so Mardells Nachfolger.

Tata-CEO Natarajan Chandrasekaran, der zugleich auch dem Board von JLR vorsteht, will mit der Ernennung von Balaji den eingeschlagenen Kurs fortsetzen: „Er ist seit vielen Jahren mit dem Unternehmen verbunden, kennt es und seine Strategie und hat mit dem Führungsteam von JLR zusammengearbeitet. Dieser Schritt wird sicherstellen, dass wir unseren Weg zur Neuausrichtung von JLR weiter beschleunigen.“

Ob das Änderungen an dem erwähnten polarisierenden Rebranding der Marke Jaguar nach sich zieht, ist noch nicht bekannt. Seit dem Bekanntwerden von Mardells Rückzug wurde an einigen Stellen die Hoffnung geäußert, dass das Management hier noch umdenken könnte.

