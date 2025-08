Porto bestellt 30 Elektrobusse bei CaetanoBus

STCP bestellt dabei Elektrobusse der neuesten Generation des Modells e.City Gold, die im Oktober auf der Busworld 2025 in Brüssel vorgestellt werden soll. Das Fahrzeug ist 12 Meter lang und bietet Platz für bis zu 88 Fahrgäste. Der e.City Gold ist mit BC5-Batteriesystemen von CATL ausgestattet, die eine Energiekapazität von bis zu 465 kWh bieten. Die BC5-Technologie verfügt über LFP-Zellen mit hoher Energiedichte, die auf Sicherheit, schnelles Laden und lange Lebensdauer ausgelegt sind.

Diese Busse verwenden zudem moderne Komponenten und Technologien von CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), dem weltweit größten Hersteller von Schienenfahrzeugen, der u.a. auch Hochgeschwindigkeitszüge produziert. Bereits im Juni hatte CaetanoBus bekanntgegeben, das CRRC ganz konkret den Antriebsstrang zuliefert – und zwar in Form eines 6-in-1-Systems, das neben dem Motor weitere Leistungskomponenten und Steuerungen in einer Einheit integriert. Dadurch und durch den hohen Integrationsgrad soll das Antriebssystem „um bis zu 70% leichter ausfallen“, wie CaetanoBus schreibt. Die Lösung basiere u.a. auf der von CRRC entwickelten

Hochspannungs-IGBT-Technologie und direkter Flüssigkeitskühlung.

Es ist bereits das dritte Mal, dass STCP einen Auftrag für vollelektrische Busse an CaetanoBus erteilt hat – erst vergangenes Jahr hatte STCP einen Auftrag über 20 solcher Fahrzeuge ausgelöst, wie das Unternehmen schreibt. STCP hatte den Kauf dieser 30 E-Busse im Januar ausgeschrieben. CaetanoBus und STCP verbindet eine langjährige Partnerschaft, die eine Lieferung von Hunderten von Bussen mit Diesel-, Erdgas- und seit kurzem auch Elektroantrieb umfasst.

Nuno Lago de Carvalho, Mitglied des Exekutivkomitees und CCO von CaetanoBus, kommentierte: „Wir sind sehr stolz darauf, erneut als bevorzugter Lieferant in einer hart umkämpften internationalen Ausschreibung ausgewählt worden zu sein. Die Lieferung weiterer Elektrobusse an STCP, einen langjährigen Partner, mit dem wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, ist besonders bedeutend und es ist die zweite Bestellung von STCP für unsere neue Generation von Elektrobussen, was deren Erfolg unterstreicht.“

Auch in Lissabon sind bereits seit längerem Batterie-elektrische Busse von CaetanoBus im Einsatz: Die ersten 15 Fahrzeuge sind dort seit 2019 in Betrieb, 2023 folgte eine Order über weitere 30 Exemplare des e.City Gold, aber eben von einer früheren Generation des Modells.

CaetanoBus ist ein traditionsreicher Bus- und Fahrgestellhersteller aus Portugal, der auch ein Joint Venture mit Daimler Truck für den Flughafenbus Cobus unterhält. Dessen Elektrovariante wird schon seit Jahren am Flughafen Stuttgart eingesetzt. Zuletzt hatte sich CaetanoBus einen Namen im Bereich Wasserstoff-Busse gemacht und arbeitet dabei eng mit Toyota zusammen, das wiederum eine große Beteiligung an CaetanoBus hält. Die Wasserstoff-Busse von CaetanoBus sind auch in Deutschland im Einsatz, zum Beispiel in Mainz, Nordfriesland oder Wuppertal.

