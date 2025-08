Rewe integriert 64 E-Transporter in Lieferservice

Die neuen E-Transporter mit Stern verteilen sich wie folgt auch die beiden Rewe-Standorte: 40 Einheiten sind ab sofort in Berlin im Einsatz, die restlichen 24 kommen in Kürze im nordrhein-westfälischen Neuss an. Es handelt sich dabei um eSprinter-Fahrgestelle mit Kofferaufbau der beiden Partner Sommer und Spier. In Berlin werden die strombetriebenen Lieferwagen am Rewe-Standort in Tempelhof geladen, wo insgesamt 42 Ladesäulen mit bis zu 22 kW Ladeleistung warten. Zur Ladeanlage in Neuss machen die Partner noch keine Angaben.

Rewe betont stattdessen, dass für den Lieferservice neben der Zuverlässigkeit und Reichweite der Transporter vor allem die Zuladung eine große Rolle spielt: Die eSprinter können bis zu 1.275 Kilogramm zuladen, laut dem Lebensmittelhändler ist dies auch nötig, um schwere Artikel wie zum Beispiel Kästen mit Glasflaschen bis an die Tür zu liefern. Das Gewicht und weitere Aspekte fließen derweil in eine optimierte Tourenplanung ein, damit die Wegstrecken umweltschonend zurückgelegt werden können, die Fahrzeuge aber gleichzeitig maximal ausgelastet sind. In diesem Zuge plant Rewe die eSprinter nur über Nacht aufzuladen.

Zum Einsatz kommen konkret Einheiten mit 150 kW Leistung und 81 kWh Batteriekapazität. Produziert wurden die Fahrzeuge im Werk von Mercedes-Benz in Berlin-Ludwigsfelde. Das Ladevolumen ihrer nachträglich von den beiden oben genannten Partnern installierten Aufbauten beträgt knapp 18 Kubikmeter.

„Wo immer es möglich ist, werden Elektrofahrzeuge die bisherigen Fahrzeuge mit Verbrennermotoren im Lieferservice ersetzen. Dies ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg zu emissionsfreien Lieferoptionen“, betont Clemens Bauer, Rewe Director E-Commerce. „Für den Mercedes-Benz eSprinter haben wir uns entschieden, weil er nicht nur unsere Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz erfüllt, sondern auch durch seine Flexibilität überzeugt. Mit diesen Fahrzeugen bieten wir unseren Kund:innen einen umweltfreundlicheren wie zuverlässigen Lieferservice.“

mediacenter.rewe.de, media.mercedes-benz.com