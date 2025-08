23 Jahre altes Ausflugsschiff auf Elektroantrieb umgerüstet

Das Ausflugsschiff befördert jährlich mehr als 50.000 Passagiere zu Zielen in Schottland. Der Betreiber Scottish Canals hat sich für die Umrüstung des 23 Jahre alten Schiffes entschieden, um einen weiteren Schritt in Richtung seiner Netto-Null-Ziele bei CO2-Emissionen zu gehen. Die Umstellung des Schiffs auf Elektroantrieb soll in den nächsten zehn Jahren 150 Tonnen CO2 einsparen.

Die Umrüstung des Schiffs erfolgte durch NoPuttPutt aus Bristol. Das Familienunternehmen, das 2016 von Vater Hugo und Sohn Mark Palmer gegründet wurde, hat sich auf die Umrüstung von Booten auf Elektroantrieb spezialisiert. Um die Antonine auf einen Elektroantrieb umzurüsten, musste zunächst der Dieselmotor sowie die hydraulischen Komponenten ausgebaut werden.

Im Anschluss wurde ein 50-kW-Elektromotor mit Direktantrieb eingebaut und die Triebwerke auf Elektrobetrieb umgestellt. Die Batterielebensdauer reicht für zwanzig 90-minütige Fahrten (für mehrere Tage) bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 7,5 kWh pro Fahrt. Die Batterien können über Nacht 13 Stunden lang geladen werden. Wie groß die Gesamtkapazität des Batteriesystems ist, verrät das Unternehmen aber nicht.

Die Umrüstung des Schiffes soll auch seine Betriebsdauer verlängern. Betreiber Scottish Canals beginnt nun mit den Arbeiten für eine ähnliche Umrüstung der Archimedes, seines anderen Passagierschiffes am Falkirk Wheel. Ross McMillan, Leiter der Abteilung Destinations bei Scottish Canals, sagte: „Die heutige Indienststellung eines vollelektrischen Passagierschiffes am Falkirk Wheel ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer Netto-Null-Ziele. Die Modernisierung der Antonine wird nicht nur das Erlebnis unserer Kunden verbessern, wenn sie ihre Reise auf dem weltweit einzigen rotierenden Schiffshebewerk antreten, sondern uns auch dabei helfen, unsere hohen Nachhaltigkeitsstandards, die bereits auf der gesamten Anlage anerkannt sind, weiterhin zu erfüllen.“

Dass die nun zum Elektroschiff umgerüstete Antonine am Falkirk Wheel eingesetzt wird, paart zwei spannende Innovationen der Schifffahrt miteinander: Denn beim Falkirk Wheel handelt es sich um ein 2002 eingeweihtes modernes Schiffshebewerk nahe der schottischen Stadt Falkirk, das durch seine Konstruktion in der Art eines Riesenrades einmalig auf der Welt ist.

Am Falkirk Wheel verleiht Scottish Canals bereits seit 2023 zudem kleine Elektroboote für bis zu drei Personen, die nach einer kleinen Einweisung selbst von den Kunden gesteuert werden können.

scottishcanals.com