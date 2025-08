Momenta investiert in China-Startup Zeron

Zeron wurde im April 2022 von ehemaligen Führungskräften der Unternehmen TuSimple und Sany Truck gegründet und hat bis dato knapp 700 Einheiten seiner beiden Modelle Jingzhe und Xiaoman ausgeliefert. TuSimple ist auf autonome Lkw spezialisiert, Sany Truck ist hingegen ein großer Hersteller von Baumaschinen und schweren Lkw.

Mit rund 200 Mitarbeitern fokussiert sich Zeron darauf, intelligente Technologien für elektrische Schwerlast-Lkw zu entwickeln. Das reicht vom Antriebsstrang über das Wärmemanagement und die E/E-Architektur bis hin zu den Themen Connectivity und KI. 2024 sind schließlich mit dem Jingzhe und Xiaoman die ersten beiden Modelle auf den Markt gekommen. Der Xiaoman hat eine 350 kWh große LFP-Batterie (Ladezeit 20-80 Prozent <50 min) und einen Antrieb mit in Summe 480 kW Spitzenleistung. Im Jingzhe sind es 385 kWh, die sogar in unter 35 Minuten geladen werden können (mit zwei Ladesäulen gleichzeitig), die Spitzenleistung liegt bei 630 kW. Dafür ist der Jingzhe mit 10,16 Tonnen Leergewicht auch etwas schwerer als der Xiaoman, soll aber immer noch ein bis zwei Tonnen leichter sein als viele Wettbewerber, wie das Startup auf seiner Homepage betont.

Wie Zeron anlässlich der Finanzierungsrunde mitteilt, haben die 700 ausgelieferten Einheiten schon über 25 Millionen Kilometer zurückgelegt. Und wie das in der chinesischen EV-Industrie in der Regel gut vernetzte Medium „36kr“ schreibt, peilt Zeron für dieses Jahr die Auslieferung von 1.500 schweren E-Lkw an.

Dafür treibt Zeron auch die Entwicklung eines eigenen, autonomen Fahrsystems namens ZSD voran – an diesem Punkt lässt die Beteiligung von BMW-Partner Momenta aufhorchen. Momenta ist einer der drei Hauptinvestoren der Serie-A-Runde von Zeron, wobei die genaue Investition oder der nun von Momenta gehaltene Anteil an Zeron nicht bekannt sind.

Momenta gilt als einer der führenden Entwickler autonomer Fahrsysteme in China. BMW hat erst vor wenigen Wochen eine Partnerschaft mit dem Unternehmen geschlossen, um die KI-gestützte autonome Fahrtechnologie von Momenta in seine Elektroautos der Neuen Klasse zu integrieren. BMW setzt also auf Momenta, um bei den sich rasant entwickelnden ADAS-Technologien in der Volksrepublik wettbewerbsfähig zu bleiben.

Für Momenta ist die Beteiligung an Zeron wohl der erste Ausflug in den Bereich der schweren Nutzfahrzeuge. Hintergrund sind offenbar persönliche Beziehungen: Laut der CN EV Post gab Momenta-CEO Cao Xudong an, dass er den Zeron-Mitbegründer Huang Zhehua „seit vielen Jahren“ kenne – Huang hatte zuvor bereits ToSimple mitgegründet und ist wie Cao lange im Bereich der autonomen Fahrsysteme aktiv. Der Momenta-CEO gab weiter an, dass „Huangs scharfer Weitblick in Bezug auf fortschrittliche Technologien und sein tiefer Respekt für Wissenschaft und Technologie“ wichtige Faktoren für sein Vertrauen in Zeron seien.

