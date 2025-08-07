BasiGo meldet 100 ausgelieferte E-Busse in Kenia und Ruanda

Das Unternehmen BasiGo hat in Kenia 2024 mit der Serienmontage von Elektrobussen des Modells E9 Kubwa begonnen und schon seinerzeit angekündigt, binnen drei Jahren 1.000 Exemplare für den ostafrikanischen Markt produzieren zu wollen. Hauptakteur dabei: Der neun Meter lange Midi-Elektrobus E9 Kubwa für bis zu 54 Fahrgäste, der von BasiGo eigenen Angaben zufolge für Kenia entwickelt wurde, aber eine wichtige Komponente aus China beherbergt: Marktführer CATL liefert die LFP-Zellen für die 210 kWh große Batterie. Mit einer Aufladezeit von weniger als zwei Stunden soll der E9 Kubwa täglich bis zu 400 Kilometer zurücklegen können – in dieser Tagesfahrleistung ist aber ein Ladestopp einkalkuliert.

BasiGo-CEO Jit Bhattacharya äußerte vergangenes Jahr, sein Unternehmen wolle 300 Arbeitsplätze in der Produktion in Kenia schaffen. „Wir werden jeden Monat 20 Busse montieren, und es liegen viele Bestellungen vor. Wir beabsichtigen, rund um die Uhr zu arbeiten, um die Zahl zu erhöhen, da die Nachfrage mit der Zeit steigen könnte“, so Bhattacharya seinerzeit. BasiGo ist erst 2021 gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Nairobi, das in seinem Hauptgeschäft Elektrobusse an lokale Busbetriebe vermietet. Dazu importierte die Firma zunächst vollständig oder teilweise montierte Elektrobusse von BYD. Schnell kam aber der Wunsch nach einer eigenen Fertigung von Elektrobussen auf.

Gestützt wird dieser Schritt von der Regierung: Kenia will bei der Elektrifizierung seines ÖPNV schnell vorankommen. So kam eigens Kenias Handelsministerin Rebecca Miano zu der Eröffnung der BasiGo-Fabrik im vergangenen Jahr. Dort soll sie gesagt haben, dass die Regierung darauf abziele, dass ab 2027 alle ÖPNV-Busse in dem ostafrikanischen Land elektrisch fahren.

linkedin.com