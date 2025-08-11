Britische Regierung nennt erste Fahrzeuge für neue E-Auto-Förderung

Wie das britische Verkehrsministerium (DfT) jetzt bekannt gegeben hat, kommen nun 17 Fahrzeuge für die staatliche Förderung in Frage. Zu den genannten Modellen gehören der Renault Alpine A290, der Renault 5, der Nissan Micra, der Nissan Ariya sowie die gesamte Elektrofahrzeugpalette von Citroën und Vauxhall. Wie bereits erwähnt, war Citroën am 5. August der erste Automobilhersteller, der für den ECG zugelassen wurde.

Großbritannien hat das neue Subventionsprogramm letzten Monat angekündigt, und bisher war noch nicht klar, welche Autohersteller und/oder Modelle davon profitieren werden. Die Regierung gab Mitte Juli bekannt, dass der ECG ein Gesamtvolumen von 650 Millionen Pfund hat und dass Fahrzeuge mit einem Listenpreis von weniger als 37.000 Pfund für Subventionen in Höhe von bis zu 3.750 Pfund in Frage kommen könnten.

Wie wir jedoch in diesem früheren Artikel ausführlich erläutert haben, ist der Preis nicht das einzige Kriterium. Im Mittelpunkt des neuen Electric Car Grant steht die Anforderung, dass die Hersteller nachweisbare Verpflichtungen zur Dekarbonisierung eingehen. Der Standort der Batterieproduktion sowie der Standort der Fahrzeugmontage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Modell Förderung Citroën ë-C3 £1,500 Citroën ë-C4 £1,500 Citroën ë-C5 £1,500 Citroën ë-Berlingo £1,500 Renault Alpine A290 £1,500 Renault Megane £1,500 Renault 4 £1,500 Renault 5 £1,500 Renault Scenic £1,500 Nissan Micra £1,500 Nissan Ariya £1,500 Vauxhall Corsa Electric £1,500 Vauxhall Combo Life Electric £1,500 Vauxhall Astra Electric £1,500 Vauxhall Mokka Electric £1,500 Vauxhall Frontera Electric £1,500 Vauxhall Grandland Electric £1,500

Seit dem 16. Juli können Automobilhersteller einen Antrag auf den ECG stellen. Da die Regierung jeden Antrag einzeln prüfen wird, haben einige Hersteller eigene Förderungen angekündigt, die sofort verfügbar sind. Einige Automobilhersteller, insbesondere solche mit Produktionsstätten in China, haben eigene Rabatte angeboten, da sie wahrscheinlich überhaupt nicht für den ECG in Frage kommen. Wir haben eine Liste aller Herstellerzuschüsse zusammengestellt, die wir weiterhin aktualisieren werden.

Das DfT weist darauf hin, dass das 650-Millionen-Pfund-Programm Teil der 4,5-Milliarden-Pfund-Investition der Regierung ist, um den Übergang zu emissionsfreiem Verkehr zu beschleunigen. Die Rabatte werden automatisch am Verkaufsort gewährt. Da die Preisobergrenze bei 37.000 Pfund liegt, liegt der Schwerpunkt offensichtlich auf günstigeren Modellen.

„Mit den Rabatten für 17 Automodelle, die allein in dieser Woche angekündigt wurden, halten wir unser Versprechen, Familien den Umstieg auf Elektroautos zu erleichtern und zu verbilligen“, sagte Verkehrsministerin Heidi Alexander. „Es geht darum, die Autofahrer zu unterstützen, den Menschen Geld zurückzugeben und Arbeitsplätze und Wachstum zu schaffen, die Großbritannien voranbringen.“

Simon Williams, Leiter der Politikabteilung des RAC, bezeichnete die Neuerung als „eine weitere willkommene Nachricht“ und fügte hinzu: „Wer jetzt umsteigen möchte, hat eine größere Auswahl an preisgünstigeren Fahrzeugen als je zuvor. Dies kann nur dazu beitragen, den Übergang zum Elektroauto zu beschleunigen.“

John Veichmanis, CEO von Carwow, sagte, die Nachfrage nach Elektroautos unter 37.000 Pfund sei in der Woche nach der Wiedereinführung des Programms um 124 % gestiegen. „Durch die Senkung der Anschaffungskosten spielt die Förderung eine entscheidende Rolle dabei, die Neugierde für Elektrofahrzeuge in Kaufbereitschaft umzuwandeln“, sagte er.

Auch die Hersteller begrüßten diesen Schritt. James Taylor, Geschäftsführer von Nissan Motor GB, bezeichnete ihn als „klares Signal“ für das Engagement der Regierung für die Elektrifizierung. Steve Catlin von Vauxhall betonte die Unterstützung für in Großbritannien gebaute Modelle, während Adam Wood von Renault UK sagte, die Förderung werde die Verbreitung erschwinglicher Elektrofahrzeuge „erheblich beschleunigen“.

Die neuen Kaufzuschüsse gehen einher mit der Zero Emission Vehicle (ZEV)-Verordnung, die Hersteller verpflichtet, jährlich einen steigenden Prozentsatz an emissionsfreien Fahrzeugen zu verkaufen. Trotz des starken Wachstums in den letzten Monaten liegt der Marktanteil von BEVs in diesem Jahr mit 21,6 % jedoch weiterhin deutlich unter den 28 %, die gemäß der britischen Zero Emission Vehicle-Verordnung erforderlich sind. Laut SMMT haben die Hersteller seit Inkrafttreten der Verordnung mehr als 6,5 Milliarden Pfund ausgegeben, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen durch Rabatte und taktische Nutzung der Vertriebskanäle aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund hat der britische Handelsverband neue Subventionen gefordert.

