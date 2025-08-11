Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Automobil

BYD erweitert Deutschland-Präsenz im Rheinland

Das Autohaus Ulmen wird offizieller BYD-Vertriebspartner an zwei Standorten im Rheinland. Darunter wird auch einer der größten BYD-Showrooms in Deutschland sein.

Bild: BYD
Von Sebastian Schaal
11.08.2025 - 17:30 Uhr

Der BYD-Flagship-Store von Autohaus Ulmen entsteht am Höherweg in Düsseldorf, also der bekannten Automeile der NRW-Landeshauptstadt. Mit rund 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird es einer der größten Stores der Marke sein, wie BYD selbst mitteilt. Interessenten sollen dort „ein umfassendes Markenerlebnis rund um die BYD-Welt“ erhalten  inklusive qualifizierter Beratung, Probefahrtmöglichkeiten, Werkstattservice und individuellen Angeboten für Leasing und Finanzierung.

Über die Kooperation mit dem Autohaus Ulmen erweitert BYD seine Präsenz aber nicht nur in den bekannten Großstädten: Der zweite BYD-Store soll in das bestehende Ulmen-Haus in Ratingen integriert werden, also nicht weit von Düsseldorf entfernt. Angaben zur Größe gibt es hier aber nicht, nur die Aussage, dass die Kunden „vom gewohnten Ulmen-Service“ profitieren sollen – nun eben auch mit BYD-Modellen.

Der offizielle Verkaufsstart für BYD bei Ulmen ist für September 2025 geplant, wie der Hersteller mitteilt. Das Autohaus Ulmen ist ein Mehr-Marken-Händler, der über die SAIC-Marke MG Motor bereits China-Erfahrung hat. Vorrangig vertreibt Ulmen aber Fahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern, genauer von Opel, Citroen und Peugeot, zudem werden noch die GM-Marken Cadillac, Chevrolet und Corvette geführt. Am Höherweg handelt es sich um einen Standort für Peugeot und Citroen, jener in Ratingen trägt das Peugeot-Branding. Dort ist der Neuwagen-Verkauf auf Peugeot beschränkt, es werden aber auch Service-Leistungen für Opel und Citroen angeboten.

„Mit dem Autohaus Ulmen gewinnen wir einen erfahrenen und professionellen Partner, der seit Jahrzehnten für Qualität, Kundenorientierung und Innovationskraft steht und Elektroautomobile als zentrale Säule der Mobilität versteht“, sagt Lars Bialkowski, Country Manager BYD Deutschland. „Die neuen Standorte in Düsseldorf und Ratingen sind für BYD ein strategisch wichtiger Schritt beim Aufbau des Händlernetzes in Deutschland.“
 
Klaus Gutberlet, geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Ulmen Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, einen der spannendsten Elektroautohersteller in unser Portfolio aufzunehmen und Teil des BYD-Teams zu werden. Die Kombination aus technischer Innovation, attraktivem Design, Nachhaltigkeit und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis passt perfekt zu unserem Anspruch. BYD ist für uns eine ideale Ergänzung zu unserem bereits bestehenden Produktangebot, mit dem wir noch attraktiver für unsere Kunden werden.“

Erst vor wenigen Wochen hat BYD die Weller Gruppe als neuen Vertriebspartner verkündet. Dabei geht es um vier Standorte Bad Salzuflen, Osnabrück, Hamburg-Harburg und Hamburg-Bergedorf. 

Quelle: Info per E-Mail

Schlagwörter

6 Kommentare

zu „BYD erweitert Deutschland-Präsenz im Rheinland“
Sandra Müller
11.08.2025 um 17:44
Herzlichen Glückwunsch an BYD-Deutschland zur Erweiterung des Vertriebsnetzes und zur Gewinnung neuer Vertriebspartner! Ein weiterer wichtiger Schritt für die Mobilitätswende und den Erfolg der Marke in Deutschland. Viel Erfolg!!
Antworten
Fabian Strätter
11.08.2025 um 17:46
Congrats, BYD-Deutschland! ⚡️ Starke neue Partner an Bord und das Händlernetz wächst. Weiter so!
Antworten
Jeroen de Vries
11.08.2025 um 17:49
Na, da rollt was auf uns zu! Glückwunsch, BYD, zu den neuen Vertriebspartnern. Das Vertriebsnetz wird langsam so dicht wie der Berliner Berufsverkehr (kleiner Scherz). All Zeit gute (Elektro-)Fahrt!
Antworten
Elena Schmied
11.08.2025 um 17:53
Nice, dass jetzt immer mehr chinesische Autohändler in Deutschland am Start sind. Das bringt endlich frischen Wind und hoffentlich auch den Preissturz, den wir alle so dringend brauchen. Elektroautos dürfen nicht mehr teuer bleiben. Konkurrenz tut gut!
Antworten
Kamil Nowak
11.08.2025 um 18:04
Mega, jetzt auch eine BYD-Filiale direkt in Düsseldorfs Nachbarschaft! Ich finde es super, dass die Marke immer näher kommt. Meine Familie fährt schon zwei BYD-Modelle, und wir sind absolut begeistert.
Antworten
Le Papillon
11.08.2025 um 20:44
Etwas schade, dass BYD nicht viel früher mit dem Aufbau seines Vertriebs- und Händlernetzes in Europa begonnen hat. Dann hätten wir heute schon günstiger eingepreiste BEV bei allen Herstellern zur Auswahl.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Automobil

2.250 KW aus vier Motoren: BYD verdoppelt die Leistung des Yangwang U9

vor 6 Stunden veröffentlicht
Automobil

China: E-Auto-Absatz steigt, PHEV-Nachfrage sinkt

vor 7 Stunden veröffentlicht
Video - 5:50 minAutomobil

GSE steht jetzt für „Grand Sport Electric“: Die Sportversion des Mokka Electric fährt mit 207 kW vor

24.07.2025