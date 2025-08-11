BYD erweitert Deutschland-Präsenz im Rheinland

Der BYD-Flagship-Store von Autohaus Ulmen entsteht am Höherweg in Düsseldorf, also der bekannten Automeile der NRW-Landeshauptstadt. Mit rund 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird es einer der größten Stores der Marke sein, wie BYD selbst mitteilt. Interessenten sollen dort „ein umfassendes Markenerlebnis rund um die BYD-Welt“ erhalten inklusive qualifizierter Beratung, Probefahrtmöglichkeiten, Werkstattservice und individuellen Angeboten für Leasing und Finanzierung.

Über die Kooperation mit dem Autohaus Ulmen erweitert BYD seine Präsenz aber nicht nur in den bekannten Großstädten: Der zweite BYD-Store soll in das bestehende Ulmen-Haus in Ratingen integriert werden, also nicht weit von Düsseldorf entfernt. Angaben zur Größe gibt es hier aber nicht, nur die Aussage, dass die Kunden „vom gewohnten Ulmen-Service“ profitieren sollen – nun eben auch mit BYD-Modellen.

Der offizielle Verkaufsstart für BYD bei Ulmen ist für September 2025 geplant, wie der Hersteller mitteilt. Das Autohaus Ulmen ist ein Mehr-Marken-Händler, der über die SAIC-Marke MG Motor bereits China-Erfahrung hat. Vorrangig vertreibt Ulmen aber Fahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern, genauer von Opel, Citroen und Peugeot, zudem werden noch die GM-Marken Cadillac, Chevrolet und Corvette geführt. Am Höherweg handelt es sich um einen Standort für Peugeot und Citroen, jener in Ratingen trägt das Peugeot-Branding. Dort ist der Neuwagen-Verkauf auf Peugeot beschränkt, es werden aber auch Service-Leistungen für Opel und Citroen angeboten.

„Mit dem Autohaus Ulmen gewinnen wir einen erfahrenen und professionellen Partner, der seit Jahrzehnten für Qualität, Kundenorientierung und Innovationskraft steht und Elektroautomobile als zentrale Säule der Mobilität versteht“, sagt Lars Bialkowski, Country Manager BYD Deutschland. „Die neuen Standorte in Düsseldorf und Ratingen sind für BYD ein strategisch wichtiger Schritt beim Aufbau des Händlernetzes in Deutschland.“



Klaus Gutberlet, geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Ulmen Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, einen der spannendsten Elektroautohersteller in unser Portfolio aufzunehmen und Teil des BYD-Teams zu werden. Die Kombination aus technischer Innovation, attraktivem Design, Nachhaltigkeit und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis passt perfekt zu unserem Anspruch. BYD ist für uns eine ideale Ergänzung zu unserem bereits bestehenden Produktangebot, mit dem wir noch attraktiver für unsere Kunden werden.“

Erst vor wenigen Wochen hat BYD die Weller Gruppe als neuen Vertriebspartner verkündet. Dabei geht es um vier Standorte Bad Salzuflen, Osnabrück, Hamburg-Harburg und Hamburg-Bergedorf.

Quelle: Info per E-Mail