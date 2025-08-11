EnBW errichtet zwei neue HPC-Ladeparks in Nordrhein-Westfalen

In den vergangenen Monaten hat das Energieunternehmen nicht nur zahlreiche neue HPC-Ladeparks eröffnet, sondern auch mit dem Bau weiterer Schnellladestandorte begonnen – darunter in Hamburg-Stellingen, Rostock, Dresden, Osnabrück, Bremerhaven, Krefeld, Aschaffenburg, Würzburg und am Erfurter Kreuz. Nun sollen zwei neue Ladeparks in Nordrhein-Westfalen hinzukommen.

Der erste der beiden neuen Ladeparks soll am Flughafen Paderborn/Lippstadt entstehen. Mit Anbindung an die A44 (Anschlussstelle 60 Büren) eignet sich der Standort auch für Durchreisende. Vor Ort sind acht HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW geplant. Etwas größer fällt dagegen der zweite neue Standort in NRW aus: In Ibbenbüren sollen an der Anschlussstelle 11b (Anbindung an A30) im Gewerbegebiet zwölf neue HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW errichtet werden.

Im Gegensatz zum Standort am Flughafen Paderborn/Lippstadt ist die EnBW in Ibbenbüren jedoch nicht der einzige Anbieter von Schnellladesäulen. Allego betreibt am Toom-Baumarkt vier Ladesäulen und bei A.T.U eine weitere Ladestation mit jeweils bis zu 150 kW. EWE Go ist mit einer HPC-Ladesäule mit 150 kW bei McDonald’s vertreten. Zudem betreibt Circle K vor Ort vier High Power Charger mit einer Leistung von jeweils bis zu 175 kW.

Zwar nennt die EnBW für die beiden neuen Ladeparks in NRW nicht das zum Einsatz kommende Ladesäulen-Modell. Da das Unternehmen jedoch ausschließlich auf den Hypercharger von Alpitronic setzt, dürfte es sich in der höchsten Leistungsklasse um den HYC400 handeln. Offen bleibt, ob alle Schnelllader tatsächlich bis zu 400 kW liefern können. In der Regel kombiniert die EnBW in ihren Ladeparks Ladesäulen mit 400 kW und 200 kW Ladeleistung. Die Inbetriebnahme ist für Herbst dieses Jahres geplant.

Mit mehr als 7.000 Schnellladepunkten ist EnBW mobility+ nach eigenen Angaben der größte Betreiber von Schnelllade-Infrastruktur in Deutschland. Bis 2030 soll das sogenannte „Hypernetz“ auf deutschlandweit 20.000 Schnellladepunkte ausgebaut werden.

