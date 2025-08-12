Renault entwickelt wohl Elektro-SUV auf Basis von Geely-Plattform GEA

Renault und Geely kooperieren bereits seit einiger Zeit in verschiedenen Bereichen: 2022 kauften sich die Chinesen mit 34 Prozent bei Renault Korea Motors ein, wobei dort bislang Hybrid- und Verbrennerautos im Fokus stehen. Beide Seiten kooperieren zudem seit 2024 im neuen Joint Venture Horse Powertrain bei Komponenten und Systemen für Hybrid- und Verbrennerantriebe.

Horse Powertrain hat mit dem „Future Hybrid Concept“ bereits einen ersten kompakten Antriebsstrang vorgestellt, der für die Hybridisierung von Batterie-elektrischen Fahrzeugplattformen entwickelt wurde – als Range Extender. Zudem wurde diesen Februar bekannt, dass Geely auch bei Renault do Brasil einsteigt und im Gegenzug von Renaults lokalen Produktions- und Vertriebsressourcen in Brasilien profitieren soll.

Nun berichtet der chinesische Fachdienst AutoPix über eine weitere Zusammenarbeit beider Unternehmen: Renault soll Zugriff auf die 2024 vorgestellte Geely-Architektur GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) erhalten, die eine Weiterentwicklung der bekannten CMA ist. Das erste Auto auf Basis der GEA-Plattform ist der elektrische Kompakt-SUV Galaxy E5.

Auch Renault möchte auf Basis der GEA einen neuen SUV entwickeln, und zwar sowohl vollelektrisch als auch als Plug-in-Hybridfahrzeug, so der Bericht. Demnach wird Renault die Karosserie eigenständig entwickeln, während die gesamte Fahrzeugarchitektur und das Fahrwerk weitgehend auf bestehenden Designs der Geely-Marke Galaxy basieren werden. Das soll Kosten senken und Entwicklungszyklen beschleunigen. Die Fahrzeuge will Renault anschließend wohl vor allem in Südkorea, Südostasien, Lateinamerika und Nordafrika anbieten.

Die Kooperation bei der GEA-Plattform wird von Renaults neuem Advanced China Development Center (ACDC) in Shanghai umgesetzt, das schon die Entwicklung des Renault Twingo E-Tech verantwortet hat, die mittlerweile bereits abgeschlossen sein soll. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum ist daher startklar für neue Projekte wie das eines neuen SUV auf Basis der GEA-Plattform.

Doch was genau kann eigentlich die GEA (Global Intelligent New Energy Architecture)? Laut Geely handelt es sich um ein hochmodernes, modular anpassbares Fundament für die Fahrzeugproduktion – konzipiert für Sicherheit, Effizienz und smarte Mobilität. Sie passt sich flexibel verschiedenen Antriebsformen an, bietet fortschrittliche KI-Features, macht Lade- und Fahrkomfort effizienter und etabliert ein intelligentes Fahrzeug-Ökosystem. Dabei unterstützt die GEA vier verschiedene Antriebsarten: Batterie-elektrisch (BEV), Plug-in-Hybrid (PHEV), Range-Extender (EREV) sowie Methanol-Elektro-Antrieb.

carnewschina.com