Opel überarbeitet den Astra Plug-in-Hybrid

Der neue Antrieb ist mit 144 kW elf Kilowatt stärker als der bisher angebotene Plug-in-Hybride im Astra. Das Leistungs-Plus geht rein auf den Elektromotor zurück: Der 1,6 Liter große Benziner leistet nach wie vor 110 kW, der E-Motor des Fronttrieblers steuert anstelle von 81 kW nun bis zu 92 kW bei. Das maximale Drehmoment von 360 Nm wird über ein neues Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an die Räder geleitet.

Mit dem Update wird auch eine neue Batterie verbaut, die nun 17,2 kWh Energiegehalt bietet – bisher waren es nur 12,4 kWh. Damit soll die rein elektrische WLTP-Reichweite um 26 auf bis zu 83 Kilometer steigen, wie Opel mitteilt. Zum Ladesystem des Astra PHEV äußert sich der Hersteller in der Mitteilung nicht. Bisher gab es nur eine AC-Lademöglichkeit mit bis zu 7,4 kW einphasig.

Der überarbeitete Astra Plug-in-Hybrid ist ab sofort zum Einstiegspreis von 38.460 Euro bestellbar, auch sein Kombi-Pendant Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid steht mit unverändert 39.960 Euro in der Preisliste. Darüber rangieren noch die beiden GSe-Modelle als Plug-in-Hybrid mit bis zu 165 kW Systemleistung.

stellantis.com