Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Wasser

Taiga Motors kooperiert bei Ladelösungen für E-Jetskis mit Aqua SuperPower

Taiga Motors, kanadischer Hersteller von elektrischen Schneemobilen und Jetskis, geht eine Partnerschaft mit Aqua superPower ein, einem Schnellladenetzwerk für elektrische Boote. Taiga-Kunden sollen dadurch von erweiterten Ladelösungen für zu Hause, an Bord von Yachten oder für den Flottenbetrieb vor Ort profitieren.

Bild: Taiga Motors
Von Florian Treiß
13.08.2025 - 12:30 Uhr

Taiga Motors hat sich in den letzten Jahren mit der Produktion von vollelektrischen Schneemobilen und Jetskis einen Namen gemacht. So fährt der E-Jetski Orca Performance bis zu 100 km/h, wird von einem bis zu 120 kW starken System angetrieben und bietet mit einer Akkuladung eine Fahrtzeit von bis zu zwei Stunden. 

Da sich nur wenige Menschen privat ein Jetski kaufen, dafür aber Freizeitanbieter ganze Flotten betreiben, sind passende Ladelösungen geschäftskritisch. Und hier kommt der neue Partner Aqua SuperPower ins Spiel, der einerseits ein eigenes Ladenetzwerk am Wasser betreibt, aber andererseits auch individuelle Ladelösungen installiert. Diese reichen vom AC-Ladegerät mit geringer Leistung bis zum Schnelllader mit bis zu 250 kW. Die Lösungen können an jeden Standort, Anwendungsfall und Fahrzeugmix angepasst werden.

„Eine skalierbare Infrastruktur ist der Schlüssel zur Ausschöpfung des vollen Potenzials der Elektrifizierung“, sagt Sam Bruneau, CEO von Taiga Motors. „Mit der Expertise von Aqua superPower erleichtern wir Privatpersonen und Flotten den Umstieg auf Elektromobilität – insbesondere bei großvolumigen Anwendungen, bei denen sich die Nachhaltigkeitseffekte vervielfachen.“

Die Partnerschaft soll Skaleneffekte schaffen, indem sie Taigas wachsende Nachfrage nach Ladelösungen mit dem Infrastruktur- und Ladesoftwareangebot von Aqua superPower zusammenbringt. Das soll die Bereitstellungskosten senken und den Netzausbau sowohl für Freizeit- als auch für Flottenanwendungen beschleunigen.

Aqua superPower hat den ersten speziell für den Einsatz in maritimen Umgebungen konzipierten und zugelassenen Schnelllader entwickelt, der es Marinas, Häfen, gewerblichen Anbietern, Bootsbauern und Antriebsherstellern ermöglicht, den Übergang zu sauberen Antrieben im Schiffssektor zu beschleunigen. Bei seinen Ladelösungen arbeitet Aqua SuperPower mit Kempower zusammen, einem Ladeinfrastrukturhersteller aus Finnland.

taigamotors.com

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Taiga Motors kooperiert bei Ladelösungen für E-Jetskis mit Aqua SuperPower“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Automobil

VW hält Elektroauto-Preise konstant

vor 1 Stunde veröffentlicht
Politik

Slowenien: 9,2 Mio Euro für Kaufprämie für E-Fahrzeuge

vor 2 Stunden veröffentlicht
Video - 4:07 minWasser

Mit 2.800 kWh Batteriekapazität: Erstes E-Schleppschiff Europas in Betrieb

02.06.2025