E-Auto-Absatz in Skandinavien legt weiter zu

Über die Zulassungszahlen in Norwegen berichten wir bei electrive regelmäßig – das Vorzeigeland der Elektromobilität hat in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum hingelegt. Der Tipping Point ist in Norwegen aber längst überschritten, E-Autos machen konstant mehr als 95 Prozent aller Neuzulassungen aus. Im Juli waren von 9.563 Neuzulassungen 9.291 rein elektrisch.

Doch auch in den anderen skandinavischen Ländern entwickelt sich der E-Auto-Absatz sehr dynamisch. In Dänemark lag der Anteil der Elektroautos im Juli bei 67,2 Prozent, gegenüber knapp 51 Prozent im Juli vergangenen Jahres. Der Anteil der Elektroautos in Finnland lag im Juli bei 36,3 Prozent, gegenüber 25,8 Prozent im Vorjahr. In Schweden lag der Anteil der Elektroautos im Juli bei 35,6 Prozent, gegenüber knapp 34 Prozent im Juli 2024.

Der Juli ist im Autohandel oft ein eher ruhiger Monat. In diesem Jahr sind die Neuzulassungen in Skandinavien aber gestiegen. Das an mehreren Faktoren. Zum einen gebe es mehr Optimismus im Markt, wie der norwegische Straßenverkehrsinformationsrat (OFV) angibt. Zudem haben einige Hersteller bzw. Importeure Kampagnen gestartet, um die bessere Kauflaune auszunutzen. Und: Aufgrund der steigenden Nachfrage gibt es bei einigen E-Auto-Modellen inzwischen längere Lieferfristen – die im Juli ausgelieferten und neu zugelassenen Fahrzeuge wurden also teilweise schon vor Monaten bestellt.

Zwar sind in allen vier Ländern die Elektroauto-Neuzulassungen mehr oder weniger stark gestiegen, es gibt aber einen deutlichen Unterschied bei der Entscheidung für das konkrete Modell bzw. den Hersteller. Während in Norwegen das Tesla Model Y im Juli an der Spitze der Modellrankings lag, war Tesla in den anderen nordischen Ländern nicht in den Top 10 vertreten.

Insgesamt zeigt sich die ungleich höhere Verbreitung von E-Autos in Norwegen: Dort sind alle Modelle aus der Top-Ten-Liste rein elektrisch angetrieben, während sich in Dänemark, Schweden und Finnland immer noch Verbrenner- und Hybridautos unter den beliebtesten zehn Modellen befinden.

