USA pumpen fast eine Milliarde USD in Lieferketten für kritische Materialien

Die USA streben an, die inländische Lieferkette für kritische Mineralien und Materialien zu stabilisieren und auszubauen – und zwar in allen wichtigen Phasen: vom Abbau über die Verarbeitung bis zur finalen Herstellung. Das Energieministerium macht daher Förderprogramme – sogenannte NOFOs („Notices of Funding Opportunities“) bekannt, die im Zuge der Verordnung „Unleashing American Energy” von US-Präsident Trump gelauncht werden.

„Zu lange haben sich die Vereinigten Staaten bei der Beschaffung und Verarbeitung kritischer Materialien, die für das moderne Leben und unsere nationale Sicherheit unverzichtbar sind, auf ausländische Akteure verlassen“, kommentiert US-Energieminister Chris Wright. „Dank der Führungsstärke von Präsident Trump wird das Energieministerium eine führende Rolle bei der Rückverlagerung der Verarbeitung kritischer Materialien und der Ausweitung unserer heimischen Versorgung mit diesen unverzichtbaren Ressourcen spielen.“

Die Förderprogramme beziehen sich auf verschiedene Lieferkettenbausteine. Im weitesten Sinne eMobility-relevant sind die folgenden NOFOs: