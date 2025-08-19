Vibe moves you expandiert nach Deutschland

Auf der Automesse, die in diesem Jahr zum dritten Mal in München stattfindet, wird Vibe moves you mit einem eigenen Stand vertreten sein. Die Präsenz auf der wichtigen Automesse soll zugleich den Start in Deutschland einläuten, wie das Unternehmen vorab ankündigt – und einen frischen „Vibe“ für Deutschland verspricht

Das in Wien beheimatete Unternehmen hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 3.500 Auto-Abos in kleineren und größeren Flotten platziert. Die monatliche All-inclusive-Rate soll Planungssicherheit, die flexiblen Abos aber auch Freiheit geben. Dazu kommt das eigene Gebrauchtwagenprogramm „Revibe“, mit dem E-Autos, die bereits bei einem Kunden im ABo-Einsatz waren, als geprüfte Gebrauchtwagen nochmals im Abo angeboten werden – dann zu etwas günstigeren Raten. Um den Kunden das Risiko zu nehmen, übernimmt Vibe nach eigenen Angaben „alle Verwertungs- und Haltbarkeitsrisiken“.

Vibe moves you wurde 2019 gegründet und bezeichnet sich selbst als den „führenden österreichischen Anbieter von ElektroautoAbonnements“. Die Expansion in das Nachbarland soll zunächst in Süddeutschland starten, „weitere Regionen folgen sukzessive“, so das Unternehmen. Details zu den in Deutschland angebotenen Modellen und Preisen sowie den genauen Zuschnitt der Regionen gibt es vorab noch nicht – das soll dann im September auf der IAA verkündet werden. Dort will sich Vibe moves you nicht nur den deutschen Endkunden, sondern auch Flottenmanagern vorstellen. Für diese arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Ökosystem, um alle Abo-Fahrzeuge im Fuhrpark zentral in einem Flottenmanagement-Tool zu überblicken

„Die Zeit ist reif, Deutschland braucht neue Auto-Vibes. Während vielerorts noch über das Für und Wider der Elektromobilität diskutiert wird, schaffen wir Tatsachen“, sagt Martin Rada, Managing Director von Vibe moves you. „Die wachsende Zahl unserer Kunden zeigt, dass E-Autos nicht nur alltagstauglich, sondern längst Alltag sind.“

Der Stand von Vibe moves you wird in der Halle B.2 sein – mit der Nummer D118.

vibemovesyou.com (PDF)