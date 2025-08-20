Neuer Deutschlandnetz-Ladepark von EWE Go und Hochtief in Heide

Bei der Vergabe der sogenannten Regionallose des Deutschlandnetzes im September 2023 hatten sich die Partner EWE Go und Hochtief zwei Lose in den Regionen Nord-West und West gesichert. Die Gebiete liegen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Hamburg sowie in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Der erste gemeinsame Ladepark ging Anfang dieses Jahres im ostwestfälischen Lübbecke ans Netz. In der Zwischenzeit folgte die Eröffnung einiger weiterer Ladeparks im Rahmen des Deutschlandnetzes. Vergangene Woche ging dann der erste gemeinsame Ladepark in Schleswig-Holstein in Betrieb. „Dieser wurde in enger Abstimmung mit Bartels-Langness Handelsgesellschaft realisiert“, teilt EWE Go mit. Installiert wurden sechs Alpitronic Hypercharger HYC400 mit einer Leistung von bis zu 400 kW, die jeweils zwei HPC-Ladepunkte bieten.

Der Ladepark befindet sich am Fritz-Thiedemann-Ring 40 in Heide auf dem Parkplatz des Famila-Markts. „Die hohe Besucherfrequenz und die unmittelbare Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten schaffen eine praktische Kombination aus Laden und Erledigen: Kundinnen und Kunden profitieren von kurzen Wegen und der Einzelhandel vom zusätzlichen Besuchsanlass“, lässt EWE Go wissen. Gleichzeitig ist der Standort durch die Nähe zur B5 und A23 sowohl regional als auch überregional sehr gut erreichbar und liegt nahezu ideal zwischen Hamburg und der Nordseeküste.

Bild: Daniel Bönnighausen Bild: Daniel Bönnighausen Bild: Daniel Bönnighausen Bild: EWE Go / Pflügler Photo Bild: EWE Go / Pflügler Photo Bild: EWE Go / Pflügler Photo

„Der neue Standort in Heide ist ein gelungener Auftakt für unsere Aktivitäten in Schleswig-Holstein – und ein gutes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit starken Partnern zügig sichtbare Fortschritte im Deutschlandnetz erzielen, um Ladeinfrastruktur kundenorientiert auszubauen“, so Kevin Tortora, Geschäftsführer der EWE Go Hochtief Ladepartner GmbH & Co. KG. Auch Kevin Wiegand, Projektleiter für PV-Anlagen & Ladeinfrastruktur der Bartels-Langness Handelsgesellschaft, betont die Bedeutung des Projekts: „Laden ohne Umwege – so gestaltet sich E-Mobilität nutzerfreundlich. Die Stellplatzanlagen von Famila bieten optimale Voraussetzungen für verkehrsgünstig gelegene Ladeparks, die rund um die Uhr zugänglich sind. Der Ladepark ist daher ein logischer Schritt in unserem Engagement für moderne Infrastruktur, sowohl für die Gemeinde als auch an Famila-Standorten.“

Insgesamt wollen die beiden Partner 96 Standorte mit rund 850 Ladepunkten bauen und betreiben. Bei den Regionallosen wurden nicht konkrete Standorte ausgeschrieben, sondern sogenannte Suchräume. Innerhalb dieser müssen die Los-Gewinner eigenständig Flächen finden und bebauen. Während EWE Go die technische Umsetzung und den Betrieb übernimmt, bringt Hochtief als Infrastrukturdienstleister sein Know-how in Planung und Bau der Standorte ein.

