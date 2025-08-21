Workhorse & Motiv Electric planen Fusion



Die Fusion zielt darauf ab, Kosten zu senken und das Produktangebot zu erweitern. Im vierten Quartal 2025 soll sie abgeschlossen sein. Die Transaktion wird vollständig durch Aktien abgewickelt, wodurch der Mehrheitsaktionär von Motiv (auch bekannt als Motiv Power Systems) zum Mehrheitseigentümer des neuen Unternehmens wird. Motiv fusioniert mit einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Workhorse im Austausch gegen neu ausgegebene Stammaktien des anderen Unternehmens. Dadurch würde der Mehrheitsaktionär von Motiv rund 62,5 Prozent des fusionierten Unternehmens halten. Die Aktionäre von Workhorse erhalten 26,5 Prozent der Aktien, während der bestehende vorrangig besicherte Kreditgeber von Workhorse Anspruch auf 11 Prozent der Stammaktien hat.

Nach dem Abschluss dieses Prozesses möchte das aus der Fusion entstehende Unternehmen ein breiteres Produktportfolio bieten und gleichzeitig günstiger produzieren können. So soll der Markt für mittelschwere Elektro-Lkw erobert werden.

Durch die Fusionierung der beiden Unternehmen sollen nicht nur die Kundenbasis geteilt und die Modellpaletten erweitert, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen in Forschung und Entwicklung erzielt werden. In ihrer Pressemitteilung geben die Unternehmen eine Schätzung von mindestens 20 Millionen US-Dollar Einsparungen bis Ende 2026 an. Vor allem die Bereiche Forschung und Entwicklung, Verwaltung und Standortkosten können kostenoptimiert werden.

Die Fusion ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. Sie benötigt noch der Zustimmung der Workhorse-Aktionäre sowie weitere übliche Abschlussbedingungen. Dazu gehört auch die Finanzierung des Fremdkapitals. Deshalb plant Workhorse, die vorgeschlagene Transaktion während einer gemeinsamen Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des zweiten Quartals, mit den Aktionären zu besprechen.

„Die Zusammenführung zweier führender OEMs im Bereich der mittelschweren Lkw stärkt unsere Fähigkeit, die Kosten für Elektro-Lkw zu senken und die Gesamtbetriebskosten noch attraktiver zu gestalten“, sagt der Motiv-Chef Scott Griffith. „Wir sehen dies als einen Reife-Moment – nicht nur für Motiv und Workhorse, sondern für die gesamte Branche. Der Durchbruch von mittelschweren Elektro-Lkw wird erreicht, wenn wir Kostenparität gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren erzielen und zugleich einen überzeugenden langfristigen Mehrwert bieten.“

„Durch die Fusion mit Motiv und den Abschluss der damit verbundenen Transaktionen schaffen wir ein breiteres Produktangebot, stärken unsere kurz- und langfristige Finanzposition und bieten den Workhorse-Aktionären die Möglichkeit, am Erfolg eines der führenden Unternehmen im Segment der mittelschwere Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb teilzuhaben“, erklärt Rick Dauch, CEO von Workhorse. „Wir sind überzeugt, dass Motiv der richtige Partner ist, um die Weiterentwicklung unseres gemeinsamen Produkt-Fahrplans zu unterstützen und neue Wachstumschancen zu erschließen.“

workhorse.com, motivtrucks.com

