Zwölf E-Gelenkbusse von MAN erreichen Wolfsburg

MAN ist über Traton mit dem Volkswagen-Konzern verwandt – und hat so auch eine besondere Beziehung zur Volkswagen-Heimstadt Wolfsburg. Schon seit 2017 verbindet MAN denn auch eine Innovationspartnerschaft mit den Stadtwerken Wolfsburg und der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG), um den Einsatz alternativer Antriebe in Linienbussen voranzutreiben. Das neueste Kapitel dieser Partnerschaft umfasst nun die Lieferung von einem Dutzend E-Bussen nach Wolfsburg. Diese verfügen laut Hersteller MAN über acht NMC-Batteriepacks auf dem Fahrzeugdach mit einer installierten Gesamtkapazität von 640 kWh. Jeder Gelenkbus bietet dabei Platz für 120 Fahrgäste (55 Sitz- und 65 Stehplätze) sowie zwei Sondernutzungsflächen für Rollstühle oder Kinderwagen.

Weiter wartet das Dutzend mit einer umfassenden Sicherheits- und Komfortausstattung auf. So bieten die Lion’s City 18 E u.a. Rückfahrkameras und Reifendruckkontrolle, eine radargestützte Abbiegehilfe und einen Kollisionswarner. Vorbereitet sind die Busse zudem für das sogenannte Alcolock-System, das eine Atemalkoholkontrolle vor dem Start des Fahrzeugs ermöglicht.

Die Beschaffung der E-Busse wurde vom Land Niedersachsen mit einer Förderquote von 40 Prozent unterstützt. Ab 2026 sollen laut WVG auf die zwölf Einheiten jährlich sechs weitere E-Busse folgen. Geschäftsführer Timo Kaupert kommentiert: „Mit dem Einsatz der neusten Elektrobusse von MAN werden wir die Umweltbilanz des Wolfsburger Nahverkehrs wesentlich verbessern. Unser Ziel ist es, unseren Fahrgästen einen zukunftsfähigen Nahverkehr zu bieten – die neuen Fahrzeuge stehen für Innovation, Sicherheit und Klimaschutz.“

Andreas Witzel, Direktor der Vertriebsregion Nord-Ost bei MAN Truck & Bus, ergänzt: „Mit der Auslieferung der ersten zwölf Elektro-Gelenkbusse setzen die WVG und MAN ein starkes Zeichen für eine zukunftsweisende und umweltfreundliche Mobilität. Dieser Meilenstein hebt unsere langjährige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung im Bereich innovativer Personenbeförderungslösungen auf ein neues Level.“

