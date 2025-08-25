Archer legt mit bemanntem E-Flugtaxi 90 Kilometer zurück

Archer gibt bekannt, dass sein eVOTL namens Midnight bei seinem jüngsten bemannten Flug in 31 Minuten etwa 55 Meilen mit einer Geschwindigkeit von über 126 mph zurückgelegt hat. Umgerechnet sind das 89 Kilometer bei einem Tempo von 203 km/h. Der Flug fand auf Archers Flugtestgelände im kalifornischen Salinas statt – „in Anwesenheit von Mike Leskinen, Finanzvorstand von United Airlines“, wie Archer mit Blick auf eine jüngst bekanntgegebene Kooperation mit der Airline erwähnt.

Adam Goldstein, Gründer und CEO von Archer, kommentiert: „Ich war stolz, bei diesem Flug mit dem Team auf dem Rollfeld zu stehen. Das schnelle Überschreiten der 50-Meilen-Marke ist ein weiterer klarer Schritt in Richtung Kommerzialisierung und unterstreicht die Reife unseres Programms.“ Die Testpiloten des eVTOL sollen nun Geschwindigkeit und Dauer weiter steigern und Flugprofile erproben, „die einem frühen kommerziellen Betrieb entsprechen“.

Bei der Midnight handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes, vertikal startendes und landendes Fluggerät, das von einem Piloten gesteuert wird und bis zu vier Passagiere befördern kann. Bei der Vorstellung des Flugzeugs im Jahr 2022 wurde vom Unternehmen angegeben, dass die Midnight eine Nutzlast von über 450 Kilogramm tragen kann und für kurze Flüge von bis zu 20 Meilen (32 Kilometer) optimiert ist. Zwischen diesen Flügen kann es innerhalb von 10 Minuten wieder aufgeladen werden. Sind die Batterien voll, soll die Gesamtreichweite bei 100 Meilen (160 Kilometer) liegen. Die Höchstgeschwindigkeit gab der Hersteller seinerzeit mit 150 Meilen pro Stunde (240 km/h) an.



investors.archer.com