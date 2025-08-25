Mercedes Concept AMG GT XX holt mehrere Rekorde

Unter den Bestmarken, die Mercedes jetzt per Mitteilung verkündet hat, ist auch der Rekord für die größte Distanz, die je ein Elektrofahrzeug innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt hat. So soll das Concept AMG GT XX in 24 Stunden 5.479 Kilometer weit gefahren sein – über 1.500 Kilometer mehr als der vorige Rekord, so die Stuttgarter.

Der Prototyp des Elektro-Sportwagens hat aber nach 24 Stunden nicht gestoppt. Tatsächlich ist der Wagen sieben Tage, 13 Stunden, 24 Minuten und 7 Sekunden unterwegs gewesen, nur unterbrochen von kurzen Ladepausen. In dieser Zeit hat er 40.075 Kilometer zurückgelegt, hat also rein rechnerisch einmal die Welt umrundet. Im Schnitt hat der AMG GT XX mehr als 5.300 Kilometer am Tag zurückgelegt, den Großteil davon bei 300 km/h. Möglich macht das ein Antriebssystem mit drei Axialflussmotoren, die sich durch eine hohe Dauerleistung auszeichnen sollen.

Bereits mit einem Vorserien-Exemplar des neuen CLA hat Mercedes eine ähnliche Testfahrt in Nardò unternommen und damals 3.717 Kilometer in 24 Stunden zurückgelegt – mit 40 genau kalkulierten Ladestopps. Der CLA war damals einfach mit der möglichen Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h unterwegs – was laut den Simulationen im Vorfeld schlichtweg trotz des höheren Verbrauchs am Schnellsten war.

Nicht so beim Concept AMG GT XX: Dieses Fahrzeug ist noch zu deutlich höheren Geschwindigkeiten fähig. Allerdings wäre mit noch höherem Tempo der Verbrauch stark gestiegen. Entscheidend war auch hier die Simulation im Vorfeld: „Diese Analysen zeigten, dass 300 km/h die beste Balance zwischen Streckengeschwindigkeit und Ladezyklen bietet – und somit die schnellste Gesamtzeit ermöglicht“, wie Mercedes mitteilt. Alle Rekorde finden Sie am Ende des Artikels in den Tabellen.

Dabei war nicht nur ein Concept AMG GT XX auf der Strecke unterwegs, sondern zwei Fahrzeuge parallel – nach über 40.000 Kilometern lagen beide Fahrzeuge nur 25 Kilometer auseinander. Am Steuer saßen dabei mehrere erfahrene Rennfahrer, die jeweils zwei Stunden am Steuer saßen, bevor sie abgelöst wurden. „Als F1-Fahrer bin ich es gewohnt, Technologie an ihre absoluten Grenzen zu bringen – das Concept AMG GT XX hat mich wirklich beeindruckt“, sagt Mercedes-Formel-1-Pilot George Russell, der ebenfalls bei der Rekordfahrt mitwirkte. „Die Axial-Fluss-Motoren reagieren so unmittelbar und präzise wie ein Formel 1-Antrieb, aber mit einer Ausdauer, die ich bisher nur von Verbrennungsmotoren kannte. Diese Technologie wird das Fahrerlebnis revolutionieren – sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße.“

Das im Juni vorgestellte Concept Car als Ausblick auf die Plattform AMG.EA hat nicht nur mit seiner Peak-Leistung von bis zu 1.000 kW und 360 km/h Topspeed Schlagzeilen gemacht, sondern auch mit seiner Ladeleistung: Die Rundzellen mit NMCA-Zellchemie sollen mit bis zu 850 kW geladen werden können, was Strom für 400 WLTP-Kilometer in nur fünf Minuten entspricht. Jetzt spricht Mercedes sogar von „enorm hohen durchschnittlichen Ladeleistungen von rund 850 kW“ – also im Durchschnitt, nicht kurzzeitig in der Spitze. Für den Test wurde ein Prototypen-Lader von Alpitronic in Nardò installiert. „Dieser gemeinsame Entwicklungsansatz von Fahrzeug und Ladeinfrastruktur zeigt, welches Potenzial entsteht, wenn beide Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Nach jedem Ladestopp folgte wieder die Beschleunigung auf Tempo 300, bis zum nächsten Ladestopp. So ging es immer und immer wieder, bei Tag und bei Nacht, in Summe für acht Tage“, so Mercedes. Die besondere Herausforderung für Antrieb, Batterie und Ladestation: Tagsüber wurden Temperaturen von über 35 Grad im Schatten erreicht, in der Sonne war es deutlich heißer.

„In den 70er- und 80er-Jahren war Mercedes-Benz Stammgast hier in Nardò und hat zahlreiche internationale Geschwindigkeits- und Streckenrekorde erzielt, vor allem mit dem C111 als visionäres Technologieprogramm. Mit ihm haben wir damals die Leistungsfähigkeit innovativer Antriebslösungen von Diesel- und Ottomotoren unter Beweis gestellt“, sagt Mercedes’ Chief Technology Officer Markus Schäfer. „Jetzt beginnt mit dem Technologieprogramm Concept AMG GT XX eine neue Dimension der Performance, diesmal mit vollelektrischem Antrieb. Nun gilt es für das Zeitalter der elektrischen Antriebe die Messlatte des technisch Möglichen neu zu definieren. Was lag also näher, als wieder auf Rekordjagd zu gehen?“

Rekorde nach DISTANZ

Kilometer Zeit Meilen Zeit 2.000​ 08h:40m:34,22s 2.000​ 0d:14h:03m:10,25s 3.945​ [1] 17h:14m:42,06s 5.000​ 1d:11h:27m:03,47s 5.000​ 21h:54m:47,48s 10.000​ 2d:23h:15m:45,04s 7.300​ [2] 1d:08h:07m:58,11s 15.000​ 4d:11h:52m:28,70s 10.000​ 1d:20h:10m:00,45s 20.000​ 6d:00h:23m:07,85s 20.000​ 3d:16h:41m:52,75s 25.000 7d:14h:09m:52,47s 21.196​ [3] 3d:22h:03m:22,22s 25.000​ 4d:15h:44m:51,02s 30.000​ 5d:14h:26m:53,71s 40.000 7d:13h:02m:59,47s 40.075 [4] 7d:13h:24m:07,10s

[1] Länge der Route 66

Länge der Route 66 [2] Ungefähre Distanz aller Rennen einer Formel-1- Saison

Ungefähre Distanz aller Rennen einer Formel-1- Saison [3] Länge der Chinesischen Mauer

Länge der Chinesischen Mauer [4] Erdumfang am Äquator

Rekorde nach ZEIT

Stunden Kilometer 12 2749,924 24 5478,881 48 10859,526 72 16250,444 96 21632,451 120 26807,575 144 32099,133 168 37259,955

