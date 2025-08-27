Alle Kategorien Alle Kategorien
Astemo will innovative Inverter für E-Autos in Nordengland bauen

Astemo, ein Joint Venture von Hitachi, Honda und JIC Capital, wird in seinem Werk Bolton in Nordengland eine neue Produktionslinie für E-Auto-Wechselrichter der nächsten Generation errichten. Der Produktionsstart ist für April 2027 geplant.

Bild: Astemo
Von Cora Werwitzke
27.08.2025 - 15:00 Uhr

Das japanische Joint Venture Astemo ist mit rund 80.000 Mitarbeitern ein stattlicher Akteur im Zuliefermarkt. Die britische Tochter Astemo UK gibt nun an, in Bolton in Greater Manchester eine neue Produktionslinie für E-Auto-Inverter aufbauen zu wollen. Dieser Schritt soll voraussichtlich 220 Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern – „und eine stabile Versorgung des britischen und europäischen Marktes mit Elektrifizierungsprodukten sicherstellen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

Zu den Wechselrichtern selbst nennt der Hersteller kaum Details. Astemo erwähnt lediglich, dass es sich um „hocheffiziente, kompakte und leichte“ Produkte der nächsten Generation handele, die unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Verträglichkeit entwickelt wurden und den strengen europäischen Marktstandards entsprechen. Unterstützt wird der Aufbau der entsprechenden Produktionskapazitäten von der britischen Regierung (über den Automotive Transformation Fund). Den Produktionsstart peilt Astemo für Frühjahr 2027 an.

Toru Kamioke, Senior Executive Vice President von Astemo, kommentiert: „Diese Investition in unser Werk in Bolton in Großbritannien markiert nach Japan, den USA und China das vierte Land, in dem Astemo Elektrifizierungsprodukte herstellt. Sie ist ein wichtiger Erfolg in unserer globalen Elektrifizierungslieferkette. Mit der Lieferung von Produkten aus dem Werk in Bolton werden wir auf das Wachstum des europäischen Elektrofahrzeugmarkts reagieren und gleichzeitig zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Entwicklung der britischen Automobilindustrie beitragen.“

astemo.com

