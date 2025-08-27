Erneuter Chefwechsel bei Virta

Tatsächlich handelt es sich laut den Finnen um einen geplanten Wechsel, da Girardeau zum 1. Januar 2025 nur als Interims-CEO übernommen habe. „Wie ursprünglich vorgesehen, wird er wieder seine Position als Chief Strategy Officer übernehmen“, schreibt Virta in der Mitteilung zur Ernennung von Hintikka. Bei dem im Dezember 2024 verkündeten Wechsel an der Virta-Spitze von Urgestein Jussi Palola hin zu Girardeau war von einer Übergangslösung allerdings nicht die Rede.

So oder so: Mit Juhani Hintikka übernimmt nun ein erfahrener Software-Manager die Leitung in Helsinki. Der Finne war als CEO und in Führungspositionen bei globalen Softwareunternehmen wie Nokia, Comptel, F‑Secure und WithSecure tätig. „Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von Technologieunternehmen in komplexen Umgebungen und wird die nächste Phase von Virta als führender Enabler für das Geschäft mit EV-Ladestationen und Integrator von EV-Lade- und Energiemärkten vorantreiben“, schreibt sein neuer Arbeitgeber.

Virta ist ein Full-Service-Anbieter für die Verwaltung von Ladenetzen mit Sitz in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Über die Virta-Plattform können über 450 verschiedene Ladesäulen-Modelle verwaltet und gesteuert werden. Über 1.000 Kunden betreiben insgesamt über 120.000 Ladepunkte in 36 Ländern über die Virta-Plattform.

„Ich freue mich sehr, in einer Zeit großer Veränderungen im Bereich der Elektromobilität zu Virta zu kommen, da Energieoptimierung und VPPs (virtuelle Kraftwerke) eine zunehmend strategische Rolle für die Branche und die Kunden von Virta spielen“, sagt Hintikka. „Der Markt für Elektrofahrzeugflotten wird ebenfalls immer ausgereifter, und mit der kürzlichen Übernahme des schwedischen Flottenmanagement-Softwareunternehmens Northe ist Virta gut positioniert, um zu wachsen und sein bestehendes starkes Angebot zu ergänzen.“

Girardeau oder der langjährige CEO und heutige Chief Innovation Officer Palola kommen in der Mitteilung nicht zu Wort, dafür Kirsi Komi als Vorsitzende des Virta-Verwaltungsrats. „Ich habe großes Vertrauen in das zukünftige Wachstum von Virta unter der Führung von Juhani“, sagt die Managerin. „Ich möchte ihn herzlich im Unternehmen willkommen heißen und Christian für seine großartigen Leistungen als Interim-CEO danken. Virta befindet sich in einer Schlüsselposition, um das Energiegeschäft weiterzuentwickeln und auch durch anorganisches Wachstum zu wachsen.“

