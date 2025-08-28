Staubsauger-Spezialist Dreame entwickelt E-Luxusauto

Laut dem chinesischen Medium Iyiou hat Dreame bereits ein Team von fast 1.000 Spezialisten für das E-Auto-Projekt zusammengestellt. Das Unternehmen gilt als Spezialist für Hochleistungsstaubsauger und -roboter und kennt sich eigenen Angaben mit performanten Motoren aus. Dreames neueste Motortechnologie mit 200.000 U/min kommt aktuell im Staubsauger Z50 zum Einsatz und soll auch als Basis für das geplante E-Luxusauto dienen.

„Im Luxusautomobilsektor fehlte bisher eine wirklich intelligente Marke für elektrische Hypercars“, heißt es in einer von CarNewsChina zitierten Erklärung des Unternehmens. „Während traditionelle Ultra-Luxusmarken wie Bugatti und Bentley Elektrifizierung und Intelligenz nur langsam angenommen haben, wird Dreame neu definieren, was Ultra-Luxus im nächsten Automobilzeitalter ausmacht.“

Dreame soll einst Teil des Xiaomi-Ökosystems gewesen und für dieses Produkte wie Staubsauger und Saugroboter hergestellt haben. Diese Partnerschaft ist aber vorbei. „Vielleicht hat Xiaomis beachtlicher Erfolg im Automobilbau Dreame inspiriert“, spekuliert CarNewsChina. Allerdings ist Dreame nicht der erste Staubsaugerhersteller mit E-Auto-Ambitionen. Auch der renommierte Staubsaugerhersteller Dyson überraschte 2017 mit einem Elektroauto-Projekt, gab es aber 2019 wieder auf.



