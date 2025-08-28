Electrovaya liefert Batteriesysteme für Umrüstung von Diesel-Lkw

Im Rahmen des Vertrags wird Electrovaya seine Lithium-Ionen-Batteriesysteme namens Infinity liefern, um Janus Electric bei seiner Mission zu unterstützen, dieselbetriebene Schwerlast-Lkw in emissionsfreie Elektro-Lkw umzuwandeln. Eine Besonderheit dabei: Die Batteriesysteme sind austauschbar.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Janus Electric, einem anerkannten Innovator im Bereich nachhaltiger Transportmittel“, sagte Dr. Raj DasGupta, CEO von Electrovaya. Schwerlast-Lkw sind laut dem Unternehmen besonders schwer zu elektrifizierenund benötigen herausragende Batterietechnologie, die Electrovaya liefern will. Bei seiner proprietären Batterietechnologie verspricht Electrovaya eine branchenführende Zyklenlebensdauer, Sicherheit und Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

„Diese Vereinbarung mit Electrovaya verschafft Janus Zugang zu hochwertiger, skalierbarer Batterietechnologie, die den hohen Anforderungen des Fracht- und Logistikbetriebs gerecht wird“, sagte Ian Campbell, CEO von Janus Electric. „Gemeinsam machen wir einen wichtigen Schritt zur Dekarbonisierung der Schwertransportbranche mit austauschbaren Lithium-Ionen-Batteriesystemen.“

Janus Electric hat sich auf die Elektrifizierung schwerer Fahrzeuge spezifiziert. Neben der Umrüstung herkömmlicher Diesel-Lkw zu Elektro-Lkw mit austauschbaren Akkus bietet Janus Electric auch die passende Ladeinfrastruktur sowie eine Flottenmanagementsoftware an.

electrovaya.com