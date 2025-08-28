Togg bringt zwei E-Autos zur IAA

Der Messeauftritt in München soll die Vorhut für den Verkaufsstart des T10X in Deutschland bilden, der wohl noch in diesem Jahr erfolgen soll – auch wenn er ursprünglich schon für den Herbst 2024 in Aussicht gestellt wurde. In der Türkei wird der T10X schon seit 2023 verkauft. Auf der IAA sollen dann auch die Preise für Deutschland bekannt gegeben werden, aktuell sind diese noch nicht bekannt. In der Türkei startet der T10X inzwischen zu Preisen ab rund 41.000 Euro.

Dass 2026 die E-Limousine T10F, die bereits seit einiger Zeit getestet wird, in der Türkei und Deutschland folgen soll, hatte sich schon abgezeichnet. Jetzt kündigt der 2018 als Türkiye’nin Otomobili Girisim Grubu gegründete Hersteller aber an, dass man in München auch „die Weltpremiere der serienreifen Version“ des T10F feiern wird. Details zu dem Fahrzeug gibt es aber noch nicht, die sollen bei der offiziellen Pressekonferenz auf der IAA vorgestellt werden – am 8. September um 10:20 Uhr in Halle A2, Stand C40. Auf dem Teaserbild sind bisher nur Features wie ein Panorama-Glasdach, vier Displays im Innenraum (Cockpit, Infotainment, Beifahrer-Infotainment und Klima-Steuerung) sowie Kamera-Außenspiegel zu erkennen.

Neben dem Auftritt in der Messehalle wird Togg nach eigenen Angaben auch auf dem Open Space am Königsplatz vertreten sein, wo während der Messetage von 10 bis 18 Uhr auch Probefahrten angeboten werden. „Die IAA Mobility ist für uns der ideale Ort, um unsere Innovationskraft zu zeigen und mit dem deutschen Markt in den direkten Dialog zu treten“, sagt Togg-CEO Gürcan Karakas. „Wir freuen uns darauf, mit unserem SUV T10X und dem neuen T10F starke Statements für die Mobilität der Zukunft zu setzen.“

In der Türkei hat sich der Absatz des T10X zuletzt sehr positiv entwickelt. Nach knapp über 30.000 Exemplaren im gesamten Jahr 2024 hat Togg nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2025 bereits 68.000 T10X verkauft – nur in der Türkei. Welche Absatz-Volumina der Hersteller in Deutschland anpeilt, ist noch nicht bekannt.

Klar ist nur, dass die Expansion mit Deutschland nur der Anfang sein soll. Bereits bestätigt ist, dass Togg auch in Frankreich, Italien, den Niederlanden und Schweden an den Start gehen will – allerdings ist für diese Märkte noch kein Zeitplan bekannt. Das Ziel ist es, bis 2032 eine Million E-Autos zu verkaufen.

