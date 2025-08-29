Solaris baut bis zu 180 E-Busse zum Einsatz in Malmö

Für den polnischen Bushersteller ist der Rahmenvertrag nach eigenen Angaben einer der bisher größten E-Bus-Aufträge aus Schweden. Nobina nimmt Solaris konkret Batterie-elektrische Elektrobusse vom Typ Urbino electric in vier verschiedenen Varianten ab: in zwölf, 15, 18 und 24 Meter Länge. Die Fahrzeuge sollen ab 2026 bzw. 2027 sowohl im Stadt- als auch im Vorortverkehr von Malmö eingesetzt werden.

Dank dieser Investition komme die Stadt der vollständigen Elektrifizierung ihres öffentlichen Verkehrssystems einen großen Schritt näher, teilt Solaris mit. Und: „Malmö ist eine besonders wichtige Stadt für Solaris – in den vergangenen Jahren hat sich der Hersteller dort eine starke Position erarbeitet und liefert unter anderem 18 Meter lange Elektrobusse. Darüber hinaus ist Malmö eine der wenigen Städte in Europa, in der 24 Meter lange Doppelgelenkbusse im regulären Stadtverkehr eingesetzt werden.“

Der neue Auftrag umfasst im Einzelnen 78 Gelenkbusse mit 18 Metern Länge und einer Batteriekapazität von 600 kWh, 36 Doppelgelenkbusse mit 24 Metern Länge und 700-kWh-Batterien an Bord, 65 Low-Entry-Busse des Typs Urbino 15 LE electric mit 500-kWh-Batterien sowie einen Solaris Urbino 12 electric mit einer Batteriekapazität von 400 kWh.

Solaris gibt an, seit Jahren mit Nobina zusammenzuarbeiten und schon etliche emissionsfreie Fahrzeuge an mehrere schwedische Städte geliefert zu haben, etwa 55 Elektrobusse für Regionalbuslinien in Stockholm und 28 Fahrzeuge für Nobina Skåne. Anfang 2025 bestellte der Betreiber zudem 89 Einheiten des Modells Urbino 15 LE electric.

„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Nobina, einem führenden Anbieter emissionsfreier Verkehrsmittel in Schweden, fortzusetzen. Dank unserer langjährigen Erfahrung auf dem skandinavischen Markt freuen wir uns, die nächsten Schritte der Elektrifizierung Malmös zu unterstützen – einer Stadt, die nun fast vollständig für ein vollständig elektrisches öffentliches Verkehrssystem bereit ist“, sagt Sverre Skaar, CEO von Solaris Sverige AB.



