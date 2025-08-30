Kim Long Motors setzt auf Zellen von LG Energy Solution

Beide Seiten haben einer Unternehmensmitteilung zufolge eine Absichtserklärung über die Lieferung von Zellen unterzeichnet. Diese sollen im Kim Long Motor Industriepark im zentralvietnamesischen Hue zu Packs montiert werden. Die entsprechende, hochautomatisierte Anlage befindet sich im Bau und soll dem OEM zufolge Anfang 2026 in Betrieb gehen. Die Produktionskapazität beziffert Kim Long Motor auf anfänglich eine GWh pro Jahr, ehe diese in den folgenden Jahren ausgebaut werden soll.

Ho Cong Hai, Generaldirektor von Kim Long Motor, kommentiert: „Für uns ist die Batterie das ‚Herz‘ von Elektrofahrzeugen, und die Beherrschung der Kerntechnologie bei der Herstellung und Montage von Batteriepacks ist der Schlüssel zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung in der Zukunft. Die Zusammenarbeit mit LG Energy Solution […] wird Kim Long Motor dabei helfen, proaktiv Lieferungen zu beschaffen, Kosten zu optimieren und die Qualität zu kontrollieren.“ Dies seien künftig wichtige Faktoren für die Gestaltung und starke Entwicklung hochwertiger Elektrofahrzeuglinien „Made in Vietnam“.

Kim Long Motor hat sich das Ziel gesetzt, die Fertigung seiner Fahrzeuge bis zum zweiten Quartal 2026 zu über 80 Prozent zu lokalisieren. Die Batteriemontage soll dazu einen essenziellen Beitrag leisten. Grundsätzlich ist Vietnam auch politisch sehr ambitioniert, was die Transformation zur Elektromobilität angeht.

Die Zeitung „Business Korea“ ergänzt, dass es sich bei den zu liefernden Rundzellen vermutlich um die 46er-Serie von LG Energy Solution handele und diese für die Elektrobusse von Kim Long Motor gedacht seien. Kim Long Motor soll 2024 in der vietnamesischen Provinz Hue ein Fahrzeugwerk fertiggestellt haben, das hauptsächlich der Busmontage gewidmet ist. Darüber hinaus errichte das Unternehmen derzeit aber auch ein Pkw-Werk mit einer Jahreskapazität von 50.000 Einheiten, so „Business Korea“. Bei der jungen Marke handelt es sich um eine Tochter des vietnamesischen Transportunternehmens Phu Tai Group, die sowohl Fahrzeuge mit Elektro- als auch mit herkömmlichen Verbrenner-Antrieben montiert.

Berichtet hatten wir über Kim Long Motor jüngst bereits in Zusammenhang mit einer großen E-Bus-Lieferung nach Ho-Chi-Minh-Stadt. Die einheimische Marke übergab 443 neue E-Busse, um in der größten Stadt Vietnams 27 Elektrobuslinien in den Betrieb zu nehmen.



