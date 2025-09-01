GM drosselt Fertigung von GMC Hummer EV und Cadillac Escalade IQ

Nach Informationen der „Detroit Free Press“ ist die Drosselung der Produktion beider Modelle zwischen dem 2. September und dem 6. Oktober geplant. In dieser Zeitspanne soll die Arbeit am GMC Hummer EV und am Cadillac Escalade IQ in der ersten und der zweiten Schicht ruhen. Die Maßnahme soll rund 160 der insgesamt etwa 4.000 Fabrikmitarbeiter betreffen. Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um zwei der größten und teursten Stromer im GM-Sortiment.

Ein GM-Sprecher erklärte gegenüber der Zeitung, dass vorübergehende Maßnahme dem Unternehmen helfen werde, die Produktion an die Nachfrage anzupassen: „Factory Zero nimmt vorübergehende Anpassungen der Produktion vor, um sich an die Marktdynamik anzupassen“, wird der Sprecher zitiert.

Die Produktionspause schließt sich an eine ähnliche Maßnahme an, die GM bereits im April für seine Detroiter Fabrik angekündigt hatte. Seinerzeit beschloss der Konzern einen „vorübergehenden Personalabbau“: Insgesamt 200 Mitarbeiter wurden temporär entlassen, da GM rückläufige Verkäufe beim GMC Hummer EV (Pickup und SUV), beim GMC Sierra EV, Chevrolet Silverado EV und beim Cadillac Escalade IQ verbuchte. Auffällig ist, dass die Nachfrage nur bei diesen großen Modellen nachgelassen hat. Die neuen GM-Einstiegsmodelle wie der Chevrolet Equinox EV oder der Blazer EV verbuchen dagegen deutlich steigende Absatzzahlen.

Im Frühsommer hat General Motors vor diesem Hintergrund eine weiter ausdifferenzierte Produktstrategie vorgestellt. Beim geplanten Antriebsmix schwenkt GM dabei wieder vermehrt auf Benziner um. Für sein Werk in Kansas kündigte der Konzern aber gleichzeitig ein weiteres „erschwingliches Elektrofahrzeug der nächsten Generation“ an.

Grundsätzlich will GM in den nächsten zwei Jahren rund vier Milliarden US-Dollar investieren, um die Produktion in seinen US-Werken zu steigern. Von dieser Summe sollen vor allem drei Fahrzeugwerke in den Bundesstaaten Michigan, Kansas und Tennessee profitieren – mit dem Ziel, künftig „mehr als zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr in den USA zu montieren.“ Wie genau sich die Produktionsmenge auf die verschiedenen Antriebsarten verteilen soll, wurde nicht präzisiert. GM skizzierte im Juni aber die geplanten Produktionsanläufe wie folgt:

Das Werk Orion Assembly in Michigan startet Anfang 2027 mit der Produktion von Benzin-betriebenen SUVs und leichten Pickups. Eigentlich war vorgesehen, dort ab 2026 Elektro-Pickups herzustellen.

in Michigan startet Anfang 2027 mit der Produktion von Benzin-betriebenen SUVs und leichten Pickups. Eigentlich war vorgesehen, dort ab 2026 Elektro-Pickups herzustellen. Die Produktionsstätte Fairfax Assembly in Kansas wird ab Mitte 2027 die Produktion des kürzlich gelaunchten Benziners Chevrolet Equinox aufnehmen, der bisher nur in Mexiko gebaut wird. Außerdem wird Fairfax bis Ende des Jahres mit dem Bau des Chevrolet Bolt EV beginnen und ein Teil von GMs jetzt angekündigten Investitionen soll vor Ort den Bau von erschwinglichen E-Autos der nächsten Generation vorbereiten.

in Kansas wird ab Mitte 2027 die Produktion des kürzlich gelaunchten Benziners Chevrolet Equinox aufnehmen, der bisher nur in Mexiko gebaut wird. Außerdem wird Fairfax bis Ende des Jahres mit dem Bau des Chevrolet Bolt EV beginnen und ein Teil von GMs jetzt angekündigten Investitionen soll vor Ort den Bau von erschwinglichen E-Autos der nächsten Generation vorbereiten. Im Werk Spring Hill Manufacturing in Tennessee wird GM ab 2027 die Produktion des Verbrenners Chevy Blazer aufnehmen, der aktuell ebenfalls in Mexiko vom Band läuft. Er wird dann neben den elektrischen Cadillac Lyriq und Vistiq SUVs sowie dem Benziner Cadillac XT5 hergestellt.

Die vielen Benziner-Produktanläufe passen zur kürzlichen Ankündigung von GM, 888 Millionen Dollar in das Tonawanda Propulsion-Werk in der Nähe von Buffalo im US-Bundesstaat New York zu investieren, um den V-8-Motor der nächsten Generation von GM zu bauen. Das Werk Factory Zero in Detroit-Hamtramck (ebenfalls Michigan) soll unterdessen als GMs dezidierte Elektro-Fabrik weiter exklusiver Montagestandort für den Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Cadillac Escalade IQ und GMC Hummer EV (Pickup und SUV) bleiben. Wenn auch mit den oben skizzierten Eingriffen zur temporären Drosselung der Produktion.

GM verzeichnet in den USA im Moment unter dem Strich wachsende Verkaufszahlen – sowohl bei Benzin- als auch bei Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen betont etwa, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 dank inzwischen 13 erhältlichen Elektroauto-Modellen seiner Marken in den USA zum zweitgrößten Verkäufer von Elektrofahrzeugen hinter Tesla aufgestiegen zu sein.



