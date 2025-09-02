Tesla liefert Model-Y-Langversion in China aus

Den Beginn der landesweiten Auslieferungen hat Tesla selbst über seinen Weibo-Account verkündet und dazu Fotos der Übergabe-Zeremonie veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die im Mitte August gestarteten Vorverkauf bestellt wurden. Kunden, die jetzt ein Model Y L bestellen, bekommen das Fahrzeug laut der chinesischen Tesla-Website voraussichtlich im Oktober.

Das Model Y L ist in China ab 339.000 Yuan (derzeit etwa 40.600 Euro) erhältlich und ist damit preislich etwas über den bekannten Fünfsitzer-Varianten (263.500 bis 313.500 Yuan) angesiedelt. Allerdings bietet das Model Y L neben der geänderten Karosserie (mehr dazu hier) noch über einige weitere Verbesserungen. So kommt etwa eine neue Akku-Generation mit Zellen von LGES zum Einsatz, die auf einen Energiegehalt von 82,0 kWh kommt. Im fünfsitzigen Model Y Long Range AWD ist ein 78,4-kWh-Akku verbaut. Im Ergebnis kommt das Model Y L trotz des höheren Gewichts mit 751 Kilometern auf eine minimal höhere CLTC-Reichweite. Zudem gibt es im Innenraum einen 16-Zoll-Touchscreen (anstatt bisher 15 Zoll) mit deutlich höherer Auflösung.

Die CN EV Post geht davon aus, dass der China-Absatz von Tesla mit dem Beginn der Auslieferungen des Model Y L etwas steigen dürfte. Mit dem 4,98 Meter langen Model Y L kann Tesla zusätzliche Kundengruppen bedienen, denen das „normale“ Model Y mit seinen knapp unter 4,80 Metern zu kurz ist. Die August-Zahlen für Tesla liegen noch nicht vor, interessant wird dann aber der Vergleich Anfang Oktober, wenn die Zahlen für den September mit dem Model Y L vorliegen.

Auch in Europa arbeitet Tesla daran, die Model-Y-Palette auszubauen – allerdings mit einer weiteren Antriebsversion, keiner neuen Karosserieform. Wie das Unternehmen selbst auf X bestätigt, hat die Produktion des jüngst vorgestellten Model Y Performance in der Giga Berlin in Brandenburg begonnen. Seit dem 1. September wird die stärkste Model-Y-Version nun in Serie gebaut.

Das Ende August enthüllte Model Y Performance ist im Vergleich zum Vorgänger 2.000 Euro teurer geworden, bietet aber neben den üblichen Performance-Änderungen (etwa mehr Leistung, tiefergelegtes Fahrwerk, 21-Zoll-Felgen, Heckspoiler) auch jene Neuerungen, die im Model Y L eingeführt wurden. Mit dem intern 5M genannten 82-kWh-Akku steigt die Reichweite um 66 Kilometer auf 580 Kilometer (hier nach WLTP), außerdem ist innen der neue Bildschirm verbaut.

