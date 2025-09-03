Lucid kooperiert beim Leasing mit Kazenmaier

Mit der Zusammenarbeit erweitert Kazenmaier sein Angebot um „Lucid for Leaders“ – dabei handelt es sich um „ein maßgeschneidertes Premium-Leasingprogramm für anspruchsvolle Entscheiderinnen und Entscheider“, so das Unternehmen.

„Lucid steht für Pioniergeist und Technologieführerschaft – Werte, mit denen wir uns bei Kazenmaier stark identifizieren. Mit dieser Partnerschaft ermöglichen wir unseren Kunden einen Zugang zu einem innovativen Leasingangebot, das nicht nur leistungsstark, sondern auch hochgradig individuell ist“, so Max Nastold, Geschäftsführer von Kazenmaier Leasing.

Kunden können ab sofort die verschiedenen Modelle der Baureihe Lucid Air über Kazenmaier leasen, die regulär zwischen 85.000 und 250.000 Euro Listenpreis kosten. Das sind das Basismodell Lucid Air Pure, der Allradler Lucid Air Touring, der besonders reichweitenstarke Lucid Air Grand Touring sowie der Sportwagen Lucid Air Sapphire.

„Deutschland ist unser strategischer Schlüsselmarkt in Europa und der Flottenbereich ein zentraler Baustein unserer Wachstumsstrategie. Unsere Fahrzeuge sind wie geschaffen für Entscheiderinnen und Entscheider, für Unternehmensflotten und für alle, die eine Mobilitätslösung suchen, die Leistung, Design und Komfort auf höchstem Niveau vereint. Genau das bieten der Lucid Air in seinen verschiedenen Ausführungen. Die Partnerschaft mit Kazenmaier eröffnet Unternehmen nun die Möglichkeit, nachhaltige Mobilität nicht nur zu nutzen, sondern mit einem echten Premium-Erlebnis zu verbinden“, sagt Lawrence Hamilton, President Europe bei Lucid.

Das günstigste Modell Lucid Air Pure ist über Kazenmaier ab 899 Euro pro Monat erhältlich, bei einer Laufzeit von 36 Monaten, 10.000 Kilometern jährlich und ohne Anzahlung. Im Preis enthalten sind Wartung und Verschleißkosten.Optional können Leistungen wie Reifenservice, Rundfunkbeitrag und Versicherung ergänzt werden.

Quelle: Pressemitteilung per Mail