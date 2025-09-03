Alle Kategorien Alle Kategorien
Neuer MG4 startet in China bei 8.200 Euro

Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update. Wie jeden Tag liefern wir Ihnen die spannendsten News aus der Elektromobilität. Und heute ganz vorne mit dabei: der neue MG4. Das kompakte E-Auto hat in Europa ja schon für ordentlich Bewegung im Markt gesorgt – und jetzt ist in China offiziell die neue Generation gestartet.

Von Jannis Hug
03.09.2025 - 16:00 Uhr

Der neue MG4 basiert auf der E3-Plattform des Mutterkonzerns SAIC, also auf einer reinen Elektro-Plattform. Unter der Haube steckt ein Motor mit 120 Kilowatt Leistung und 250 Newtonmeter Drehmoment. Damit schafft der MG4 in der Spitze 160 km/h. In den Abmessungen ist er gewachsen: Mit 4,40 Meter ist er 11 Zentimeter länger als der Vorgänger, zudem ist er 1,84 Meter breit und 1,55 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,75 Metern. Für einen Kompaktwagen also ordentlich Platz, und genau das merkt man auch im Innenraum. Optisch gibt’s ein paar frische Details: pfeilförmige LED-Rückleuchten, ein neues beleuchtetes MG-Logo und zusätzliche Farben wie Coral Red oder Donglai Purple. Innen wartet ein 15,6-Zoll-Display mit 2,5K-Auflösung

