Video - 5:11 minAutomobil

Mercedes zeigt elektrischen GLC – neue Konkurrenz für E-SUV

Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update. Wir starten heute in eine ganz besondere neue Woche - nämlich die Woche der IAA Mobility in München. Heißt: Die meisten Autohersteller präsentieren auf ihren Ständen dort spannende elektrische Neuheiten. Unser Blick richtet sich heute Richtung Mercedes-Benz, das den neuen elektrischen GLC auf der IAA präsentiert.

Von Jannis Hug
08.09.2025 - 16:00 Uhr

Kurz vor Beginn der IAA hat Mercedes bereits am Sonntag die Weltpremiere des neuen GLC mit EQ-Technologie gefeiert. Sprich: des vollelektrischen GLC. Und dieser elektrische GLC ist nicht irgendein Modell, sondern der nächste große Hoffnungsträger der Stuttgarter im Elektro-Segment. Mercedes selbst spricht sogar von einem „Wendepunkt im Midsize-Segment“ – das klingt nach großen Worten, aber schauen wir uns mal an, was dahinter steckt. Vielleicht erinnern Sie sich: Vor ziemlich genau sieben Jahren hat Mercedes mit dem EQC 400 sein erstes richtiges Elektro-SUV vorgestellt. Damals war der EQC das Aushängeschild der neuen EQ-Submarke, basierte aber technisch noch auf dem Verbrenner-GLC. So richtig eingeschlagen hat er nicht, nach nur vier Jahren war schon wieder Schluss und das Modell wurde vom Markt genommen.

