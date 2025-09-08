Mercedes zeigt elektrischen GLC – neue Konkurrenz für E-SUV

Kurz vor Beginn der IAA hat Mercedes bereits am Sonntag die Weltpremiere des neuen GLC mit EQ-Technologie gefeiert. Sprich: des vollelektrischen GLC. Und dieser elektrische GLC ist nicht irgendein Modell, sondern der nächste große Hoffnungsträger der Stuttgarter im Elektro-Segment. Mercedes selbst spricht sogar von einem „Wendepunkt im Midsize-Segment“ – das klingt nach großen Worten, aber schauen wir uns mal an, was dahinter steckt. Vielleicht erinnern Sie sich: Vor ziemlich genau sieben Jahren hat Mercedes mit dem EQC 400 sein erstes richtiges Elektro-SUV vorgestellt. Damals war der EQC das Aushängeschild der neuen EQ-Submarke, basierte aber technisch noch auf dem Verbrenner-GLC. So richtig eingeschlagen hat er nicht, nach nur vier Jahren war schon wieder Schluss und das Modell wurde vom Markt genommen.