LGES stoppt US-Fabrikbau nach Razzia

Ein Sprecher von LGES sagte gegenüber südkoreanischen Medien, das Unternehmen habe den Produktionsstart der Batteriefabrik aufgrund der Marktbedingungen bereits auf nächstes Jahr verschoben, anstatt ihn in diesem Jahr zu beginnen, und ergänzte, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die jüngsten Ereignisse den Betrieb des Werks beeinträchtigen würden.

Mit den „jüngsten Ereignissen“ ist die Razzia am vergangenen Donnerstag gemeint, als fast 500 Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE und weiteren Ermittlungsbehörden innerhalb weniger Minuten zu einer Razzia auf der Baustelle der Batteriefabrik aufgezogen waren, auch die HMGMA genannte Fabrik von Hyundai (Hyundai Motor Group Metaplant America) wurde durchsucht. 475 Menschen wurden festgenommen, darunter offenbar mehr als 300 südkoreanische Staatsbürger.

„Es sei die umfassendste Razzia an einem Standort in der Geschichte der Homeland Security gewesen, brüsteten sich US-Beamte“, schreibt etwa der Spiegel. Doch die Razzia könnte noch Folgen haben, die über den vorübergehenden Baustopp seitens LGES hinausgehen: In Südkorea ist man schockiert über das Vorgehen des vermeintlichen Partners, es ist von einer Demütigung die Rede – den Festgenommenen wurde teilweise mit Kabelbindern die Handgelenke hinter dem Rücken zusammengebunden, bevor sie wie Schwerverbrecher abgeführt wurden.

Hier kollidieren die Interessen der Trump-Regierung: Einerseits will man sich als Hardliner positionieren und gegen die illegale Einwanderung vorgehen. Auf der anderen Seite sollen ausländische Investitionen in den USA dazu beitragen, Arbeitsplätze für Amerikaner zu schaffen und zu sichern. Hyundai und LGES wollen in Summe 7,6 Milliarden Dollar in Georgia investieren. Brian Kemp, Gouverneur des Bundesstaates und wie Trump Republikaner, spricht von dem „größten Wirtschaftsentwicklungsprojekt in der Geschichte“ Georgias.

Offenbar gab es auch Fehler bei den Visa vieler Südkoreaner vor Ort, allerdings wird die Verhältnismäßigkeit der Aktion kritisiert. Die südkoreanischen Unternehmen können sich nicht nur auf US-Arbeiter verlassen, sondern müssen auch eigene Spezialisten entsenden. Die nötigen Arbeitsvisa sind aber schwer zu bekommen, erst Recht unter der Trump-Regierung. Daher wurden wohl auch Reisevisa genutzt, um vor Ort zu arbeiten – was bisher offenbar von den US-Behörden toleriert wurde, auch aus Sicht der Wirtschaftspolitik.

Die zwischenzeitlich festgenommenen Südkoreaner dürfen nach einem Deal zwischen den Regierungen wohl in dieser Woche in ihr Heimatland ausreisen. Ob sie oder andere technische Experten aus Südkorea auf die Baustelle nach Georgia zurückkehren, ist aber ungewiss. Und damit auch die Zukunft der im Bau befindlichen Anlage und weiterer Milliarden-Investitionen aus Südkorea.

