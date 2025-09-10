Erste E-Busse fahren durch Ahrensburg

Mit dem Einsatz der ersten E-Busse soll der ÖPNV in der nordöstlich von Hamburg an der A1 gelegenen Stadt nicht nur sauberer werden, sondern auch einen erweiterten Fahrplan ermöglichen. „Insbesondere die Anbindung an die Bahnhöfe und in das Gewerbegebiet der Stadt wird gestärkt“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Gemeint sind damit die Linien 169 und 469, die das Gewerbegebiet Nord besser anbinden sollen. „Durch diese Umstellung verbessert sich zum einen die Erschließung des Gewerbegebietes, zum anderen verkürzen sich die Fahrzeiten in die Innenstadt zum Teil deutlich“, so die Stadt. „Während die Linie 169 nach Wulfsdorf weiter fährt, bedient die Linie 469 vom U-Bahnhof Ahrensburg West kommend die Steinkamp-Siedlung. Hier gibt es somit nach der Einstellung des hvv hop-Shuttles im Dezember 2024 wieder eine direkte Nahverkehrsversorgung, die den Stadtteil sowohl an die wichtigen Bahnhöfe als auch an die Innenstadt anbindet.“

Beim Lion’s City 12 E handelt es sich um einen zwölf Meter langen Solobus von MAN mit Elektroantrieb. Das Innenraumkonzept der Fahrzeuge für Ahrensburg wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Betreiber vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein) und dem Kreis Stormarn festgelegt und umfasst 30 Sitzplätze sowie 37 Stehplätze. Außerdem verfügen sie über drei statt zwei Türen wie die bisherigen Dieselbusse. Das soll für eine „entspannte Zu- und Ausstiegssituation auch in Hauptverkehrszeiten“ sorgen, außerdem ist die Mehrzweckfläche in der Mitte des Busses (etwa für Kinderwägen oder Rollstühle) größer.

Fast alle Linien sollen dann ab Dezember 2025 mit E-Bussen bedient werden, die einzige Ausnahme bildet die Linie 374 Bargteheide – Poppenbüttel, die aufgrund der Umlauflängen mittelfristig noch weiter mit D-Bussen gefahren werden wird. Für die Umstellung des Stadtverkehr in Ahrensburg sowie der von Ahrensburg startende Umlandverkehr modernisiert vhh.mobility den Betriebshof am Kornkamp. Aktuell betreibt vhh.mobility den Busverkehr im Raum Ahrensburg als Zwischennutzerin vom alten Famila-Gelände aus.

„Die neuen E-Busse sind ein enormer Beitrag für Klimaschutz und moderne Mobilität. Die neuen Fahrzeuge fahren nicht nur emissionsfrei, sondern sind auch leiser unterwegs – das ist ein Gewinn für die Umwelt, unsere Bürgerinnen und Bürger und die kommenden Generationen“, sagt Eckart Boege, Bürgermeister der Stadt Ahrensburg. „Eine gute Anbindung mit dem ÖPNV ist auch ein wichtiger Standortfaktor. Daher freue ich mich auch über die verbesserte Anbindung des Gewerbegebiets durch den 30-Minunten-Takt.“

Lorenz Kasch, Geschäftsführer von vhh.mobility, ergänzt: „Gemeinsam mit dem Kreis Stormarn und der Stadt Ahrensburg setzen wir ein klares Zeichen für eine lebenswerte Zukunft. Mit der Inbetriebnahme der ersten E-Busse heute läuten wir die fast vollständige Elektrifizierung des Busverkehrs bis Ende 2025 ein. Das ist ein bedeutender Meilenstein und bisher beispielslos in der Metropolregion Hamburg. Ich freue mich sehr, dass sich Kreis und Stadt für diesen Schritt entschieden haben. Das kommt allen Menschen in der Region zugute, denn die Elektrifizierung bedeutet ganz konkret weniger Straßenlärm und ein gesünderes Lebensumfeld durch weniger Abgase.“

ahrensburg.de