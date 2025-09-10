Leapmotor verwehrt Blick ins Innere des B05

Der B05 dürfte in Europa ein interessantes Auto werden – ein klassischer Kompaktwagen im C-Segment, 4,43 Meter lang, sportlich designt und vermutlich sehr preiswert. Viele Daten hat der chinesische Stellantis-Partner zwar noch nicht verraten, Maße wie der Radstand von 2,74 Metern deuten aber darauf hin, dass der B05 auf der Plattform LEAP3.5 basiert – und somit bei den Antrieben Ähnlichkeiten zum SUV-Modell B10 haben wird. Und das ist mit 29.900 Euro bereits für Europa eingepreist. Der kleinere B05 könnte nochmals günstiger werden.

Doch auf der Messe in München fällt der ausgestellte B05 nicht nur mit seiner knallgelben Farbe auf. Es ist ein anderes Detail, das auffällt: Alle Fenster sind schwarz foliert, so dass kein Blick in den Innenraum möglich ist. Das Fahrzeug an sich wirkt schon sehr seriennah. Ist es dennoch nur ein eilig zusammengebautes Ausstellungsstück ohne echten Innenraum?

Die Erklärung ist wohl eine andere – und hat mit einer Laune von Firmengründer Zhu Jiangming zu tun. Wie die Automobilwoche berichtet, hat Zhu kurz vor der Messe noch eine bestimmte Farbkombination für den Innenraum des neuen B05 verworfen. Zu diesem Zeitpunkt war das für die Messe gedachte Fahrzeug aber schon längst auf dem mehrwöchigen Seeweg von China nach Europa – ausgerechnet in jener Farbkombination, die vom Gründer plötzlich gestrichen wurde.

Da kurzfristig kein Umbau auf ein anderes Interieur möglich war und man keine Konfiguration zeigen wollte, die später gar nicht angeboten wird, war die Lösung simpel: Es darf keinen Blick in den Innenraum geben. Daher wurden kurz vor der Enthüllung die Scheiben abgeklebt.

Anmerkung der Redaktion: In dem Artikel der Automobilwoche ist teilweise davon die Rede, dass der Blick in den Innenraum des B10 verwehrt wurde. Tatsächlich waren aber nur bei dem gelben B05 die Scheiben foliert und auch auf den Renderings waren die Scheiben geschwärzt. Der blaue B10 neben dem B05 war ohne folierte Scheiben ausgestellt – mit freiem Blick in den Innenraum.

automobilwoche.de