Danzig bestellt 30 Elektrobusse bei Solaris

Bestellt wurden die Elektrobusse aber nicht direkt vom ÖPNV-Unternehmen Gdańskie Autobusy i Tramwaje (GAiT), das die Busse später betreiben soll, sondern von den Danziger Verkehrsbetrieben (ZTM Gdańsk). Entschieden haben sich diese für 18 Exemplare des Urbino 12 Electric sowie zwölf weitere Urbino 18 electric.

Während die zwölf Meter langen E-Busse jeweils mit 600-kWh-Batterien ausgestattet werden sollen, sind bei den 18 Meter langen Modellen jeweils bis zu 800 kWh vorgesehen. „Diese Kapazität gewährleistet eine hohe Betriebsfähigkeit mit einer einzigen Aufladung“, teilt Solaris mit. Jedes Fahrzeug wird zudem mit zwei Ladebuchsen ausgestattet: eine über dem vorderen rechten Radkasten und eine auf der linken Seite des Busses. „Diese Lösung erleichtert die tägliche Wartung und das Laden im Depot“, heißt es. Mehr Details werden jedoch nicht genannt.

Die von ZTM Gdańsk bestellten Niederflurbusse sollen darüber hinaus alle aktuellen Sicherheitsstandards erfüllen, einschließlich der GSR2-Anforderungen und der Cybersicherheitsvorschriften. Ferner sollen die Elektrobusse mit zahlreichen Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen ausgestattet werden.

Bis die neuen E-Busse in der polnischen Stadt ihren Dienst antreten können, wird es jedoch noch etwas dauern. Wann die Auslieferungen starten, darüber gibt es keine Auskunft. Allerdings macht Solaris in seiner Mitteilung klar, dass bis September 2026 alle 30 Elektrobusse in Danzig eingetroffen sein sollen. Und ab dann haben die Fahrgäste auch erstmals die Möglichkeit, emissionsfreie Busse von Solaris in der polnischen Stadt erleben zu können. Zwar geht die Zusammenarbeit zwischen dem Busbauer und Danzig bis auf das Jahr 1997 zurück. Zuletzt lieferte Solaris jedoch im Jahr 2009 neue Busse in die Hafenstadt an der Ostseeküste Polens – alle jedoch mit Verbrennungsmotor.

solarisbus.com