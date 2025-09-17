Xpeng-Submarke Mona setzt wohl auf zweiten Batterielieferanten

Xpeng zählt als Akku-Hauptlieferanten bereits CALB, Eve Energy und BYD zu seinen Partnern. Die Submarke Mona verfügte bisher allerdings nur über BYD als Batteriezulieferer. Das soll sich nun offenbar ändern. So habe Xpeng Eve Energy zum neuen Batterielieferanten für seine Submarke Mona gekürt, um die Abhängigkeit vom bisherigen alleinigen Lieferanten BYD zu verringern, schreibt das chinesische eMobility-Portal CN EV Post unter Berufung auf einen lokalen Medienbericht von Jipian Lab.

Dieser Quelle zufolge sollen die Basisversionen der Mona-Modelle künftig mit Batterien von Eve Energy ausgestattet werden, während die Langstrecken-Versionen bei BYD-Batterien bleiben. Eve Energy ist vor allem für seine prismatischen Zellen bekannt, BYD stellt ausschließlich LFP-Batterien unter dem Markennamen Blade Battery her.

Bisher ist unter der Mona-Marke ein Modell erschienen, die E-Limousine M03. Sie ist in China seit Ende August 2024 erhältlich und für Xpeng ein wichtiges Modell: Von Januar bis August verkaufte sich die Elektrolimousine 117.443 Mal und vereinte damit 43 Prozent aller Gesamtauslieferungen von Xpeng auf sich. Bei dem Modell handelt es sich um das erste Elektroauto, das Xpeng gemeinsam mit dem chinesischen Ride-Hailing-Anbieter Didi entwickelt hat. Ein zweites Modell dürfte aktuell in der Entwicklung sein, wie CN EV Post unter Verweis auf kürzlich aufgenommene Erlkönigbilder schreibt. Demnach soll es sich bei der zweiten Mona-Baureihe um ein SUV handeln, das mit einer vom M03 inspirierten Frontpartie aufwartet.



