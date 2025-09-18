BVG, Hochbahn und MVG schmieden „Zukunfts-Allianz“ für den ÖPNV

Das Trio sucht den Schulterschluss, um gemeinsam „an smarten Mobilitätslösungen für Millionen Menschen in den drei Metropolen Berlin, Hamburg und München“ zu arbeiten. Zu diesem Zweck haben die Chefs von BVG, Hamburger Hochbahn und MVG jetzt eine Absichtserklärung unterzeichnet. „Damit entsteht erstmals eine überregionale Allianz der führenden Branchenvertreter mit dem Ziel, den ÖPNV der Zukunft gemeinsam und kundennäher zu gestalten, Synergien zu nutzen, um Kosten zu senken und Effizienzpotentiale zu realisieren, und branchenweit Standards zu setzen“, schreiben alle drei großen ÖPNV-Unternehmen in identisch lautenden Pressemitteilung.

Die Kooperation konzentriert sich zunächst auf drei zentrale Anwendungsfelder. Im Bereich autonomes Fahren sollen bis 2035 insgesamt bis zu 2.000 autonome ÖPNV-Fahrzeuge die Nahverkehrssysteme in den drei Städten ergänzen. In Hamburg sind mit Ahoi und ALIKE aktuell schon zwei Projekte in diesem Bereich angesiedelt. Die BVG will in Berlin in Kooperation mit dem Ridepooling-Dienst Moia ebenfalls erste autonome Schritte gehen. Und in München soll demnächst u.a. im Projekt MINGA ein selbstfahrender Linienbus getestet werden. Die neue Kooperation soll nun dazu beitragen, sich nicht in isolierten Einzelprojekten zu verlieren.

Die beiden weiteren Anwendungsfelder sind die Arbeiten an einer Mobilitätsplattform („MAX“), die mit einer gemeinsamen App für Bus, Bahn und geteilte Mobilitätsangebote einhergeht. Und eine Standardisierung der Vertriebssysteme bei allen drei Akteuren. Dazu sollen die Vertriebslösungen nicht nur überregional vereinheitlicht, sondern auch digitalisiert werden.

„Die Mobilitäts- und ÖPNV-Branche in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel“, betonen die Initiatoren der neuartigen Kooperation. „Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und autonomes Fahren eröffnen enorme Chancen, verlangen aber zugleich nach gemeinsamen Standards und skalierbaren Ansätzen. Bisher sind entsprechende Projekte meist lokal organisiert.“ Um hier Abhilfe zu leisten wollen BVG, Hamburger Hochbahn und MVG die „konsequente Zusammenarbeit“ an praxisnahen Digitalisierungsschritten, Standardisierungen und neuen Geschäftsmodellen vorantreiben. Die Zielgruppe, die davon profitieren wird, sei groß: „Über sieben Millionen Einwohner leben zusammen in Berlin, Hamburg und München.“

Das Memorandum tritt laut den Verantwortlichen mit sofortiger Wirkung in Kraft und ist zunächst unbefristet angelegt. Der angestrebte Zeithorizont für die Umsetzung der in den Anwendungsfällen jeweils definierten Maßnahmen ist stufenweise zwischen 2030 und 2035 datiert. Zur Koordination wollen die Akteure („zur Vermeidung isolierter Einzelprojekte und redundanter Strukturen“) eine schlanke Organisation mit wenigen, klar ausgerichteten Arbeitsgruppen für die definierten Anwendungsfälle einrichten. Zur übergreifenden Steuerung und Koordinierung wird zudem ein Lenkungskreis aus allen drei Städten etabliert.

Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender BVG, kommentiert: „Jetzt geht’s los! Autonomes Fahren, gemeinsame Plattform, digitale Zukunft im ÖPNV – all das ist keine Zukunftsmusik mehr. Wir bringen die klugen Köpfe in den drei größten Nahverkehrsunternehmen zusammen und den gemeinsamen Willen mit, die Zukunft des Nahverkehrs und die Mobilität in Deutschland voranzubringen. Warten war gestern. Wir machen das jetzt einfach.“

„Mit dieser Initiative bündeln wir unsere Kräfte und gestalten die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrsverkehrs in Deutschland“, ergänzt Robert Henrich, Vorstandsvorsitzender der Hochbahn. „Unser gemeinsames Ziel: die Chancen der Digitalisierung und neuer Technologien zu nutzen, um attraktive Mobilitätslösungen nah am Kunden umzusetzen.“

MVG-Chef Ingo Wortmann betont: „Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam als schlagkräftige Verkehrsunternehmen viel erreichen können. Gleichzeitig wollen wir durch die gemeinsame Initiative mit Fokus auf Automatisierung, wirtschaftlicher werden und Betriebskosten senken. Davon kann auch die gesamte Branche profitieren, wenn die Industrie standardisierte Systeme auf den Markt bringt.“

bvg.de, hochbahn.de, mvg.de