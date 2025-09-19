Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:29 minAutomobil

Weltpremiere Mitsubishi Eclipse Cross: Das kann das kompakte Elektro-SUV

Hallo zum “eMobility Update” von electrive. Wir stellen Ihnen vor dem Wochenende den neuen Mitsubishi Eclipse Cross für den europäischen Markt vor. Das neue Elektro-SUV teilt sich die Technik mit dem Renault Scenic E-Tech und soll in Frankreich vom Band laufen. Hier sind die Details!

Von Jannis Hug
19.09.2025 - 16:00 Uhr

Mitsubishi wagt ein Comeback auf dem europäischen Elektro-Markt – mit der Weltpremiere des neuen Eclipse Cross. Das Modell ist das erste vollelektrische SUV der Marke und soll Ende des Jahres in den Handel kommen. Ganz neu ist der Name nicht: Seit 2018 bot Mitsubishi den Eclipse Cross bereits als SUV-Coupé mit Verbrenner- und Hybridantrieben an. Nun folgt die rein elektrische Variante – basierend auf der Allianz mit Renault. Technisch teilt sich der Wagen die Plattform mit dem Renault Scénic E-Tech Electric. Beide laufen im nordfranzösischen Werk Douai vom Band. Von außen unterscheidet sich der Eclipse Cross durch typische Markendetails: einen neu gestalteten Kühlergrill, geänderte Tagfahrleuchten, eine angepasste Front- und Heckschürze sowie eine dunkle Zierleiste zwischen den Rückleuchten.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Weltpremiere Mitsubishi Eclipse Cross: Das kann das kompakte Elektro-SUV“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Video - 4:40 minAutomobil

Nissan Micra ab 27.990 Euro / Leasing-Aktion Citroën ë-C3 Aircross

17.09.2025
Video - 4:17 minAutomobil

ID. Golf und ID. Roc verspätet? Elektrisches Durcheinander bei Volkswagen

16.09.2025
Automobil

Versenkbare Türgriffe vor dem Aus? Wachsender politischer Druck in China und den USA

vor 27 Minuten veröffentlicht