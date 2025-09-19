Weltpremiere Mitsubishi Eclipse Cross: Das kann das kompakte Elektro-SUV

Mitsubishi wagt ein Comeback auf dem europäischen Elektro-Markt – mit der Weltpremiere des neuen Eclipse Cross. Das Modell ist das erste vollelektrische SUV der Marke und soll Ende des Jahres in den Handel kommen. Ganz neu ist der Name nicht: Seit 2018 bot Mitsubishi den Eclipse Cross bereits als SUV-Coupé mit Verbrenner- und Hybridantrieben an. Nun folgt die rein elektrische Variante – basierend auf der Allianz mit Renault. Technisch teilt sich der Wagen die Plattform mit dem Renault Scénic E-Tech Electric. Beide laufen im nordfranzösischen Werk Douai vom Band. Von außen unterscheidet sich der Eclipse Cross durch typische Markendetails: einen neu gestalteten Kühlergrill, geänderte Tagfahrleuchten, eine angepasste Front- und Heckschürze sowie eine dunkle Zierleiste zwischen den Rückleuchten.