First Bus bestellt 17 Elektro-Busse bei Alexander Dennis

Der auf Linien- und Reisebusse spezialisierte Hersteller Alexander Dennis hat einen Großauftrag von der privaten Busgesellschaft First Bus erhalten. Das noch in Schottland ansässige Unternehmen soll 2026 insgesamt 17 Elektrofahrzeuge an den Betreiber liefern, der diese in Bath einsetzen möchte.

Das Ganze findet im Rahmen eines größeren Investments seitens des Busunternehmens statt. First Bus möchte im Westen Englands nicht nur seine elektrische Flotte ausbauen, sondern auch die nötige Infrastruktur schaffen. Dabei erhält das Unternehmen staatliche Unterstützung.

Die Großbestellung beinhaltet 12 Exemplare des Enviro200EV, eines 10,90 Meter langen Stadtbuses mit 33 festen Sitzplätzen und fünf weiteren ausklappbaren Sitzmöglichkeiten. Dank seiner kurzen Überhänge und einer überschaubaren Breite von 2,47 Metern soll er in der historischen Altstadt von Bath besonders gut manövrierbar sein.

Die fünf weiteren Elektro-Busse sind noch kompakter – der Enviro100EV misst in der Länge nur 8,5 Meter und ist lediglich 2,35 Meter breit. Er bietet 26 Standard-Sitzplätze und sechs weitere Klappsitze. Den elektrischen Antriebsstrang liefert das schwäbische Unternehmen Voith. Dieser soll besonders effizient sein: Laut Tests der englischen Organisation „Zemo Partnership“ kommen 97 Prozent der geladenen Energie auch tatsächlich am Rad an.

„Wir freuen uns darauf, die neuen Elektrobusse in Bath in Betrieb zu nehmen. Sie ermöglichen den Fahrgästen leise, saubere und komfortable Fahrten, verbessern die Luftqualität und unterstützen die Nachhaltigkeitsziele der Stadt. Die Investition ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer komplett emissionsfreien Busflotte“, meint der First Bus-Manager Rob Pymm.

