Hubject integriert US-Anbieter Blink in Intercharge-Netzwerk

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Blink, einer der zehn größten Ladeanbieter der USA, als Charge Point Operator (CPO) in die Roaming-Plattform Intercharge von Hubject integriert. Nach Abschluss der Integration werden die bestehenden E-Mobility Service Provider (eMSP) und CPO-Partner von Hubject Zugang zu den Ladestationen von Blink erhalten, während Blink eine erhöhte Nutzung durch Kunden erhofft, die bereits über die Hubject-Plattform angeschlossen sind.

„Unsere Zusammenarbeit mit Blink ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau unseres nordamerikanischen Ladeinfrastrukturnetzes“, sagt Trishan Peruma, CEO von Hubject North America. „Der umfassende Ansatz von Blink im Bereich der Ladeinfrastruktur, der von Level-2-Arbeitsplatzlösungen bis hin zu Hochleistungs-DC-Schnellladern reicht, passt gut zu unserer Mission, nahtlose Ladeerlebnisse zu fördern. Durch die Integration des Blink-Netzwerks in unsere eRoaming-Plattform wollen wir dazu beitragen, Barrieren abzubauen, die das Aufladen von Elektrofahrzeugen in der Vergangenheit erschwert haben, und das kontinuierliche Wachstum der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko unterstützen.“

„Der Beitritt zum Hubject-Netzwerk ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, einen bequemen und zuverlässigen Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen in ganz Nordamerika zu schaffen“, sagte Mike Battaglia, Präsident und CEO von Blink Charging. „Durch die Verbindung des Blink-Netzwerks mit der Hubject-Plattform können mehr Autofahrer unterwegs von interoperablen Ladestationen profitieren. Diese Vereinbarung unterstreicht unser fortwährendes Engagement für die Beschleunigung der Elektromobilität und schafft gleichzeitig Wachstumschancen für Blink und einen Mehrwert für unsere Kunden.“

Durch das Abkommen erhalten Hubjects nordamerikanische eMSP-Partner Zugang zum Blink-Ladenetzwerk und erweitern damit ihre Serviceabdeckung. Zugleich stärkt die Aufnahme von Blink als CPO das nordamerikanische Ladeinfrastrukturangebot von Hubject.

Von der standardisierten Abrechnung über das OCPI-Protokoll von Hubject sollen sowohl die eMSPs als auch Blink Charging profitieren. Die vollständige Integration soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, sofern die technische Bereitschaft und die operativen Meilensteine erreicht sind.

hubject.com