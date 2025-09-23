Allego rüstet niederländische Baumärkte von Hornbach mit Schnellladern aus

Allego, ein niederländischer Anbieter von Ladelösungen, arbeitet in seinem Heimatland künftig mit der deutschen Baumarktkette Hornbach zusammen. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam die Schnellladeinfrastruktur in Holland ausbauen. 2026 sollen auf den Parkplätzen von insgesamt 20 Hornbach-Filialen neue Charging Hubs von Allego entstehen, die über insgesamt 160 DC-Ladepunkte verfügen. An ihnen können die Batterien von Elektrofahrzeugen mit bis zu 150 kW gefüllt werden.

Und zwar auch in Situationen, in denen das Stromnetz besonders stark ausgelastet ist. Denn die Standorte werden mit stationären Batteriespeichern und einem intelligenten Lastmanagement ausgestattet. So können Lastspitzen abgefangen und unabhängig von der Auslastung eine konstant hohe Ladeleistung gewährleistet werden. Das soll sich vor allem im urbanen Gebiet, in dem Engpässe im Stromnetz auftreten können, auszahlen, so das Unternehmen. Über die angespannte Lage im niederländischen Stromnetz (und wie Smart Charging bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen soll), haben wir in diesem Hintergrundartikel erläutert.

Heim- und Handwerker sollen so während ihres Einkaufs ganz bequem laden und im Anschluss mit einer gut gefüllten Batterie weiterfahren können. Anfang 2026 sollen die ersten Stationen errichtet werden. Im vierten Quartal soll der Ausbau abgeschlossen sein. Im Rahmen der Kooperation wächst Allegos Ladenetz in den Niederlanden auf insgesamt 80 Charging Hubs an.

„Diese Partnerschaft passt perfekt zum Ladeverhalten, das wir in den Niederlanden beobachten. Neben dem Laden zu Hause und am Arbeitsplatz wächst der Bedarf an schnellem Zwischenladen an Orten, die ohnehin auf dem Weg liegen – etwa dem Baumarktparkplatz. Allego erfüllt dieses Bedürfnis, indem Schnellladepunkte genau an solchen praktischen Standorten verfügbar sind. So lässt sich das Auto in kurzer Zeit nachladen, während man die eigene Zeit sinnvoll nutzt“, meint der Allego-Manager Emiel van Steenselen.

