Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Brennstoffzelle

Wasserstoffforschung: Hydrogen Innovation Center in Chemnitz nimmt Betrieb auf

Bereits 2020 hat der Bund im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie beschlossen, in Deutschland vier Innovations- und Technologiezentren Wasserstoff aufzubauen. Eines davon hat nun unter dem Namen Hydrogen Innovation Center (kurz: HIC) in Chemnitz seine Arbeit aufgenommen.

Bild: HIC gGmbH – Hydrogen Innovation Center
Von Florian Treiß
23.09.2025 - 11:30 Uhr

Der 37.000 Quadratmeter große Technologie-Campus des HIC soll einen Transformationspfad für die Industrie in die „postfossile Wirtschaft“ ebnen. Es entstehen u.a. Labore, Prüfstände und Werkstätten, um neue Technologien im Bereich Wasserstoff zu entwickeln.

Das HIC wird mit insgesamt 84,4 Millionen Euro gefördert. Von den Fördersumme stammen rund 70 Millionen Euro vom Bundesministerium für Verkehr und 14,5 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen.

„Mit dem HIC öffnen wir ab heute dem Mittelstand die Tür zu neuen Wasserstoffmärkten. Als erstes Zentrum in Deutschland, das konsequent auf die Bedürfnisse von KMU ausgerichtet ist, bieten wir in Chemnitz eine europaweit einzigartige industrielle Entwicklungs- und Testumgebung. Unternehmen können bei uns Komponenten entwickeln, integrieren, testen und bis zur Marktreife qualifizieren“, sagt HIC-Geschäftsführer Karl Lötsch.

Vom Machbarkeitscheck bis zur Serienreife

Dabei können Nutzer des Hydrogen Innovation Centers auf ein Netzwerk aus 160 Partnern aus Industrie und Forschung zurückgreifen. Das HIC möchte dabei in Feldern wie Komponentenentwicklung, Systemintegration und Qualifizierung insbesondere KMU und Startups Unterstützung geben. Sie können ab sofort zusammen mit dem HIC Projekte starten – vom ersten Machbarkeitscheck bis zur Serienreife.

„Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe werden – neben der Elektromobilität – eine tragende Säule einer nachhaltigen Mobilität sein. Mit dem Start des Hydrogen Innovation Center in Chemnitz entsteht eines von vier Innovations- und Technologiezentren, die wir gezielt fördern. Damit beschleunigen wir den Wandel der Zulieferindustrie hin zu klimafreundlichen Antrieben. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen eröffnen sich hier hervorragende Chancen für Forschung, Entwicklung und Innovation“, sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Doch auch wenn der größte Teil der Förderung für das Hydrogen Innovation Center in Chemnitz vom Bundesverkehrsministerium kommt: Ob Wasserstoff in der Zukunft eine große Rolle im Verkehrssektor spielen wird, ist längst nicht ausgemacht. Zwar gibt es erste Linienbusse mit Brennstoffzelle sowie Pilotprojekte im Lkw-Bereich. Und BMW hat gerade angekündigt, ab 2028 mit dem X5 erstmals ein Serienmodell mit Brennstoffzelle anzubieten.

Wasserstoff im Straßenverkehr umstritten

Aber: Wasserstoff muss erst aufwändig per Elektrolyse mit hohem Energieaufwand hergestellt werden und anschließend für den Transport verdichtet werden. Zudem haben Batterie-elektrische Fahrzeuge einen viel höheren Wirkungsgrad als Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzelle und mittlerweile auch hohe Reichweiten. Daher ist die Zukunft von Wasserstoff im Straßenverkehr umstritten, könnte aber beispielsweise für Schifffahrt, Luftfahrt und industrielle Anwendungen spannend sein.

Das Leistungsangebot des HIC umfasst in jedem Fall Entwicklung, Simulation und Spezifikationen von Stacks, Systemen und Komponenten sowie Prozessanalysen, Machbarkeits-, Marktstudien und Patentrecherchen für Wasserstofftechnologien. Damit will das HIC Unternehmen eine praxisnahe Plattform für den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft zur Verfügung stellen. Besonders Unternehmen aus dem Automobil- und Maschinenbausektor will das HIC erreichen. Zudem ist das HIC auch Teil eines Wasserstoff-Clusters gemeinsam mit  TU Chemnitz und den Fraunhofer-Instituten IWU und ENAS. So hat das Fraunhofer IWU im Sommer mit der Einrichtung eines 80-kW-Brennstoffzellen-Prüfstands begonnen.

Das Hydrogen Innovation Center in Chemnitz ist einer von vier strategischen Standorten im nationalen Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) Wasserstoff, die gemeinsam bis zu 290 Millionen Euro Bundesförderung erhalten. Die Gründung der vier Standorte wurde 2020 im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie der Merkel-Regierung beschlossen.

hzwo.eu, now-gmbh.de

Schlagwörter

2 Kommentare

zu „Wasserstoffforschung: Hydrogen Innovation Center in Chemnitz nimmt Betrieb auf“
Christian
23.09.2025 um 12:07
Natürlich sind solche Initiativen grundsätzlich zu begrüßen - der Transfer von Forschung in die Praxis ist in Deutschland ja bekanntlich meist holprig.Die Aussage im Artikel, „ob Wasserstoff in der Zukunft eine große Rolle im Verkehrssektor spielen wird, ist längst nicht ausgemacht“, wirkt allerdings wie ein Relikt aus einer Zeit, in der man noch an das Märchen vom Wasserstoff-PKW glauben durfte.Ein kurzer Blick auf die aktuellen Zahlen des KBA hätte genügt: Bis einschließlich August 2025 wurden in Deutschland 336.707 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) neu zugelassen - und sage und schreibe 14 PKW mit Brennstoffzelle.Wer da noch von einer „offenen Frage“ spricht, ignoriert schlicht die Realität. Für PKW ist das Thema Wasserstoff durch - das kann und sollte man auch so schreiben.
Antworten
Jörg
23.09.2025 um 14:49
"Es entstehen u.a. Labore, Prüfstände und Werkstätten..." Bitte sagt mir, dass das nicht für den Straßenverkehr entwickelt werden soll... "„Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe werden – neben der Elektromobilität – eine tragende Säule einer nachhaltigen Mobilität sein..." OMG.. "Daher ist die Zukunft von Wasserstoff im Straßenverkehr umstritten" nein eigentlich nicht, sie ist tot!
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Brennstoffzelle

Ballard Power zeigt neues Brennstoffzellenmodul für Stadtbusse

vor 35 Minuten veröffentlicht
Nutzfahrzeug

Brennstoffzellen-Lkw der RWTH Aachen erhält die Straßenzulassung

22.09.2025
wasner iaa 2024 web
Video - 5:01 minNutzfahrzeug

Bernhard Wasner von Paul Nutzfahrzeuge über die aktuelle Marktsituation für H2-Lkw

24.10.2024