Mercedes: Jörg Burzer folgt als Technik-Chef auf Markus Schäfer

Jörg Burzer ist bei Mercedes aktuell noch Vorstandsressortleiter im Bereich Produktion, Qualität & Supply Chain Management. Sobald er am 1. Dezember Markus Schäfer als Chef für das Entwicklungs- und Einkaufsressort sowie als CTO beerbt, rückt Michael Schiebe auf seine aktuelle Position. Schiebe ist derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung von Mercedes-AMG und Leiter der Top End Vehicle (TEV) Group. Die Nachfolge von Michael Schiebe wiederum soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Mit diesen Personalentscheidungen verfolgt der Mercedes-Aufsichtsrat nach eigenen Angaben die Strategie, „Erfahrung und Kontinuität im Top-Management mit frischen Impulsen und einer gezielten Verjüngung des Gremiums zu verbinden“. Der anstehende Wechsel auf dem CTO-Posten steht dabei für eine Neuaufstellung. Mercedes sieht sich „in Zeiten des Umbruchs und dynamischer Marktherausforderungen“ und strebt eine „agile und effiziente Fahrzeugentwicklung“ an, die eng mit der Produktion verwebt sein soll.

Markus Schäfer wird seine Karriere bei Mercedes-Benz in diesem Zuge mit dem Auslaufen seines Vertrages nach mehr als 30 Jahren beenden. Er ist seit Mai 2019 Mitglied des Vorstands und dort Leiter des Ressorts Entwicklung & Einkauf. Seit Dezember 2021 ist er auch Chief Technology Officer. „Mit Markus Schäfer verabschieden wir einen hochgeschätzten Kollegen, der sowohl intern als auch extern höchsten Respekt genießt“, äußert Aufsichtsratschef Martin Brudermüller. „Als Architekt unserer Technologiestrategie hat er den Wandel bei Mercedes-Benz von einem klassischen Automobilhersteller hin zur Elektrifizierung unseres Portfolios und der Integration digitaler Systeme maßgeblich vorangetrieben. Die laufende Produktoffensive trägt deutlich seine Handschrift.“

„Mit Jörg Burzer und Michael Schiebe übernehmen zwei hervorragende Manager aus unseren eigenen Reihen Schlüsselressorts, die für den zukünftigen Erfolg der Mercedes-Benz Group von entscheidender Bedeutung sind“, fährt Brudermüller fort. Jörg Burzer habe in den letzten Jahren die Produktion bei Mercedes-Benz mit Weitblick, Konsequenz und einem klaren Fokus auf Innovation, Flexibilität und Effizienz auf ein neues Niveau gehoben. Und: „Wir erwarten durch ein noch engeres Hand-in-Hand-Arbeiten von Produktion und Entwicklung eine weitere Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit.“

Jörg Burzer ist bereits seit 2019 Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz AG und seit Dezember 2021 auch im Vorstand der Mercedes-Benz Group. In seiner aktuellen Funktion steuert er das globale Produktionsnetzwerk des Konzerns mit über 30 Standorten sowie die weltweiten Logistikprozesse. Zuvor hatte er verschiedene internationale Führungspositionen im Unternehmen inne. Seine Karriere bei der damaligen DaimlerChrysler AG begann er 1999 nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur an der Universität Erlangen-Nürnberg und der Promotion zum Doktor-Ing.

Michael Schiebe ist seit März 2023 Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH und parallel Leiter der Top End Vehicle (TEV) Group. Er ist seit 2004 im Konzern tätig und begann seine Karriere noch während des Studiums bei der damaligen Daimler AG. Er verantwortete seitdem verschiedene Leitungsfunktionen im In- und Ausland, unter anderem als CEO von Mercedes-Benz Luxembourg und Leiter des Vertriebs Mercedes-Benz Pkw in Deutschland. Von 2020 bis 2023 berichtete er als Chief of Staff direkt an CEO Ola Källenius und leitete das Corporate Office der Gruppe.

media.mercedes-benz.com