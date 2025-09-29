Lichtblick und Partner zeigen Ladelösung für Baustellen

Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in der Baubranche schreitet die Elektrifizierung voran. So baut zum Beispiel ein E-Radler von Volvo CE an der 2. Stammstrecke in München mit, zudem kommen dort auch elektrische Bagger und Bohrgeräte vom Münchner Unternehmen Wacker Neuson zum Einsatz. Und das ist nur eines von immer mehr Beispielen von elektrischen Baumaschinen. Und für die benötigt es die passenden Ladelösungen.

Zwar können auch Baumaschinen meist Standard-Ladeanschlüsse nutzen. Aber auf Baustellen können typischerweise keine 08/15-Ladestationen aufgestellt werden, die oft ein Fundament benötigen, direkt ans Stromnetz angeschlossen werden und zudem meist hochempfindlich sind. Stattdessen benötigt es robuste und zugleich mobile Lösungen, die innerhalb einer größeren Baustelle je nach Baufortschritt schnell versetzt werden können müssen. Und nach Abschluss der Bauarbeiten zügig zur nächsten Baustelle umziehen können müssen.

Genau solch eine Ladelösung haben LichtBlick eMobility, Beck Automation und Phoenix Contact vorgestellt. Das Gerät nennt sich FlexiCharger Pro und soll eine hohe Ladeleistung mit einfacher Inbetriebnahme und Wartung verbinden. Dadurch wollen die Partner die Elektrifizierung in Einsatzbereichen wie Bau, Logistik, und Eventbetrieb vorantreiben.

Der FlexiCharger Pro bietet bis zu 150 kW Ladeleistung, wobei eine deutlich leistungsstärkere 500-kW-Variante bereits in Planung ist. Elektrische Baumaschinen und andere E-Fahrzeuge können über einen herkömmlichen CCS2-Stecker für den Schnellladevorgang angeschlossen werden. Ans Netz wird der FlexiCharger Pro über marktübliche CEE125A-Starkstromkabel angeschlossen, was eine unkomplizierte Installation auch ohne Spezialtechnik ermöglichen soll.

Die Ladestation ist für den einfachen und flexiblen Transport staplerfähig und kranbar. Zudem ist sie modular aufgebaut, sodass sie bei Bedarf schnell gewartet werden kann. Ein geschulter Hauselektriker kann Komponenten selbstständig tauschen – ein teurer Servicevertrag ist nicht notwendig. Optional ist zudem ein Ersatzteilpaket erhältlich, mit dem sich der Betrieb im Fehlerfall innerhalb weniger Minuten wiederherstellen lassen soll.

„Für viele Anwendungsbereiche gibt es gute Ladelösungen. Gerade wenn es aber auf kurze Lieferzeiten, schnelle Inbetriebnahme und einfache Instandsetzung ankommt, kämpft man doch an vielen Fronten“, sagt Sebastian Ewert, Geschäftsführer der LichtBlick eMobility GmbH. „Insbesondere für die Baustelle, im Lkw-Depot, für Boote, für Veranstaltungen oder für alle, welche die Elektromobilität im kommerziellen Umfeld ausprobieren wollen, ist der FlexiCharger Pro eine tolle Lösung.“

Quelle: Pressemitteilung per E-Mail