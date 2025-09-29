Stadtwerke Baden-Baden schicken 15 E-Busse von MAN in den Dienst

Im Oktober 2022 hatten die Stadtwerke Baden-Baden einen Förderantrag zur Beschaffung von sechs elektrischen Gelenk- und neun Solobussen gestellt – sowie zur Errichtung der passenden Ladeinfrastruktur. Mit Erfolg: Das Beschaffungsprojekt wurde vom Bund im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben im Personenverkehr“ mit insgesamt 5,13 Millionen Euro gefördert. Das erste Quartett des Typs MAN Lion’s City E kam nun im Juli in Baden-Baden an, binnen weniger Wochen war dann die georderte E-Flotte von 15 Elektrobussen vollzählig.

Bei den Modellen handelt es sich um Einheiten des Lion’s City E in der 12-Meter- und in der 18-Meter-Ausführung. Geladen werden die Fahrzeuge auf dem Betriebshöfen der Stadtwerke in Lichtental und Baden-Oos. In ersterem stehen acht Ladepunkte bereit, in letzterem ist nur die Rede von „weiteren Ladepunkten“.

Helmut Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Baden-Baden, kommentiert: „Wir stehen am Beginn einer zukunftsweisenden Entwicklung. Mit der Integration von E-Bussen verbessern wir nicht nur die Umweltbilanz des öffentlichen Nahverkehrs, sondern investieren in die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger von Baden-Baden.“

