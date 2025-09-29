TYN-e LTX: Elektrischer Leichttransporter ab 16.000 Euro

Das im schwäbischen Waiblingen beheimatete Unternehmen TYN-e erweitert seine Modellpalette um einen weiteren elektrischen Kleintransporter für die letzte Meile. Der LTX wurde auf der Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe enthüllt und soll ab Anfang 2026 mit seinem vergleichsweise günstigen Preis das L7e-Segment aufmischen. Als Zielgruppe haben die Schwaben hauptsächlich Lieferdienste, Handwerker und Kommunen im Visier.

Der Brutto-Einstiegspreis zuzüglich Überführungskosten liegt bei 18.990 Euro, während man netto bei 15.958 Euro landet. Wer auf der Aufpreisliste einige Häkchen setzt, kann sich den LTX zu einem echt ordentlich ausgestatteten Fahrzeug machen. Die Vollausstattung umfasst Details wie einen Touchscreen, eine Bluetooth-Einbindung, eine Klimaanlage und ABS. Die ebenfalls optionale Rückfahrkamera erleichtert Park- und Rangiermanöver. Das Fahrzeug soll laut dem Hersteller auch mit niedrigen Unterhaltskosten überzeugen.

Den Antrieb übernimmt ein Synchronmotor mit einer Dauerleistung von 15 kW, der aus einer 24 kWh großen LFP-Batterie mit Strom versorgt wird und für eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h sorgt. Die Reichweite gibt TYN-e mit bis zu 190 Kilometern an, dieser Wert wurde jedoch noch nicht verifiziert. Die optionalen Eco- und Sportmodi dürften einen gewissen Einfluss auf den Radius haben. Auf dem Datenblatt des LTX steht eine maximale Zuladung von 620 Kilo, während das zulässige Gesamtgewicht moderate 1.550 Kilogramm beträgt.

„Mit dem LTX setzen wir neue Maßstäbe für urbane Mobilität: kompakt, effizient und wirtschaftlich – genau das, was unsere Kunden heute brauchen. Nachhaltigkeit darf dabei nicht auf Kosten von Komfort oder Leistung gehen, und genau diese Balance haben wir erreicht“, sagt Markus Graf, der Chef von TYN-e.

