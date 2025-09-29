Togg-Elektroautos starten voll ausgestattet bei 45.590 Euro

Der türkische Autobauer Togg ist 2023 in seinem Heimatland erfolgreich mit seinem ersten Modell T10X gestartet und möchte jetzt Deutschland als zweiten Markt erschließen. Auf der IAA Mobility wurde der Marktstart feierlich vollzogen, konkret los geht es aber am 29. September. Die beiden technisch eng verwandten Modelle T10X und T10F können jetzt hierzulande konfiguriert werden. Allerdings nur die vorläufige Topversion „V2 RWD Große Reichweite“.

Abgeschlossen wird die Bestellung über die markeneigene App „Trumore“. Dabei wird eine Anzahlung von 1.000 Euro fällig, die vollständig zurückerstattet werden kann. Die erste Charge besteht aus insgesamt 1.000 Autos, von denen 600 noch dieses Jahr zur deutschen Kundschaft rollen sollen. Konkret sollen die Auslieferungen Ende Oktober starten.

Die Basisversionen starten bei 34.295 Euro

Interessant ist, dass Togg seine Limousine und sein SUV identisch eingepreist hat. Zum Start kosten die beiden Baureihen in der erwähnten Topversion „V2 RWD Große Reichweite“ 41.200 Euro. Allerdings sind die Fahrzeuge anfangs nicht wirklich zu diesem Preis erhältlich, sondern nur vorkonfiguriert mit Zusatzausstattungen wie dem Winter- und Starterpaket, dem Smart Assist, dem Panoramadach und einem Soundsystem von Meridian. Damit sind die zum Marktstart erhältlichen T10F fast voll ausgestattet und kosten inklusive Überführung 45.590 Euro. Das SUV-Pendant ist 200 Euro teurer. Käufer können ansonsten nur noch bei der cremefarbenen Innenausstattung und einem “Black”-Paket für das Dach und die Außenspiegel Häkchen setzen.

Ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres sollen auch die günstigeren Varianten verfügbar sein. Die Preislisten der Limousine und des SUV sind identisch. Für 34.295 Euro bekommt man die Version „V1 RWD Standard Range“. In der Mitte rangiert die 40.118 Euro kostende Variante „V1 RWD Long Range“. Sie bietet im Grunde die gleiche Technik wie das zum Marktstart erhältliche Topmodell, aber etwas weniger Ausstattung.

Die Limousine kommt deutlich weiter

Die technischen Eckdaten des SUV und der Limousine sind definitiv zeitgemäß, das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich bei den Newcomern aus der Türkei also sehen lassen. Wenn man die umfangreiche Serienausstattung mit einbezieht, ist der T10X beispielsweise ein ganzes Stück günstiger als ein vergleichbarer und ähnlich großer Volkswagen ID.4. Dafür fällt die Reichweite des Basismodells, bei der die Akkukapazität 52,4 kWh beträgt, mit 314 Kilometern nach WLTP eher bescheiden aus. Die „Long Range“-Version schafft mit einer komplett gefüllten 88,5 kWh-Batterie immerhin 523 Kilometer.

Die erst kürzlich auf der IAA Mobility enthüllte Limousine T10F kommt auch dank der besseren Aerodynamik ein ganzes Stück weiter. Obwohl in beiden Modellen dieselben Batterien stecken, kommt das „Kassengestell“ 350 Kilometer weit, während auf dem Datenblatt der gehobenen Variante mit dem großen Stromspeicher 623 Kilometer stehen.

Togg möchte mit Software und Infotainment punkten

Die Peak-Ladeleistung beträgt bei beiden Modellen 180 kW. Im Idealfall nimmt der Ladehub von 20 auf 80 Prozent 28 Minuten in Anspruch. An AC-Ladesäulen zapfen die türkischen Stromer mit 22 kW Strom. Den Antrieb übernimmt immer ein 160 kW starker E-Motor an der Hinterachse, der das 4,60 Meter lange SUV T10X auf 185 km/h beschleunigt. Bei der 23 Zentimeter längeren Limousine ist bei 177 km/h Schluss.

Togg möchte aber weniger mit seiner Batterie- und Ladetechnik als mit seinen fortschrittlichen Infotainment- und Software-Features überzeugen, bei denen das türkische Unternehmen teilweise auch auf künstliche Intelligenz setzt. Wenn Langeweile aufkommt, können die Passagiere beispielsweise mit einem KI-Assistenten eigene Musik generieren. Auch Toggs sogenannter „Smartscreen“, der sich über das gesamte Armaturenbrett zieht, sorgt für eine moderne Atmosphäre im Cockpit.

www.togg.eu