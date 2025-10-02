Antoine Duclaux beerbt Bruno Blin als CEO von Renault Trucks

Bruno Blin ist seit 1999 bei der Volvo Group tätig und rückte 2016 in das Executive Board der Gruppe und zum Präsidenten von Renault Trucks auf. Nach fast zehn Jahren im Topmanagement legt Blin nun zum 1. November seinen Posten nieder. Er bleibt dem Volvo Konzern aber als Berater erhalten und werde in dieser Rolle „verschiedene strategische Projekte begleiten“, wie Renault Trucks mitteilt.

Blins Nachfolger wird Antoine Duclaux, derzeit Senior Vice President Renault Trucks International. Sein Arbeitgeber stellt Duclaux als „versierten Branchenkenner mit umfassender internationaler Erfahrung in operativen und strategischen Funktionen“ vor. Er verfüge über ein tiefes Verständnis der Herausforderungen der Branche und könne auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Umsetzung umfangreicher Projekte zur Steigerung der operativen Effizienz zurückblicken, heißt es.

Duclaux ist seit 2020 bei der Volvo Group und war zunächst in Schweden als Head of Internal Audit and Risk Management tätig – mit direktem Reporting an den Vorstand der AB Volvo. Zuvor hatte er innerhalb der Holcim Gruppe verschiedene Führungspositionen inne, darunter mehrere CEO-Funktionen in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Zentraleuropa sowie die Positionen des Head of Strategy & M&A und des Head of Internal Audit. Seit Juli 2024 verantwortet Antoine Duclaux das Geschäft von Renault Trucks International („Fokus auf Naher Osten, Afrika, Asien und Lateinamerika“) und leitet zudem die Bereiche Emergency und Defense.

„Ich fühle mich geehrt, demütig und voller Energie, die Rolle des CEO von Renault Trucks zu übernehmen“, wird Duclaux in der Meldung zum CEO-Wechsel selbst zitiert. „Meine bisherigen Erfahrungen […] haben mir wertvolle Einblicke verschafft, um Renault Trucks gemeinsam mit unseren großartigen Teams profitabel und nachhaltig weiterzuentwickeln […]. Wir werden unsere Verantwortung wahrnehmen, die Transformation der Branche in Richtung Dekarbonisierung konsequent voranzutreiben.“

Auch der scheidende CEO Bruno Blin kommt zu Wort: „Es war mir eine große Ehre, dieses Unternehmen zu führen, und ich bin außerordentlich stolz auf den Weg, den wir gemeinsam mit allen Mitarbeitenden von Renault Trucks gegangen sind“, so der Manager. „Wir haben die Marktposition von Renault Trucks gestärkt, unser Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden vertieft und uns als Vorreiter in der Elektromobilität etabliert. Dank dieser gemeinsamen Erfolge blicke ich mit großem Optimismus in die Zukunft des Unternehmens. Ich bin überzeugt, dass Antoine Duclaux der richtige CEO ist, um Renault Trucks durch den anstehenden Transformationsprozess in die nächste Ära zu führen.“



renault-trucks.de